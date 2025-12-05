北車身障者通行不便 身障團體：首都門面不應讓身障者寸步難行

立委陳菁徽（左一）、郭昱晴（左二）等人親身體驗身障者於台北車站通行動線。（圖／主辦單位提供）

由多個身心障礙團體共同發起的「台北車站無障礙路線體驗行動」今（5）日下午在北車大廳舉行。身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，台北車站每日旅運量將近 60 萬人，也是國家首都重要門面，卻讓身心障礙者必須在充滿障礙的環境中艱難行走，「一般乘客是從從容容游刃有餘，身障者卻是匆匆盲盲連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。」

據了解，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施僅有一部附掛式樓梯升降平台，且須等待 6–10分鐘由工作人員操作；通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，且必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾形成高度不便。

脊髓損傷社會福利基金會副董事長、台灣無障礙設施規範起草人之一劉金鐘表示，無障礙設計不是額外服務，也不是「給身障者的福利」，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

立委郭昱晴、陳菁徽、時代力量發言人鄭宇焱等親身體驗以輪椅行經戶外的K1電梯，再至捷運台北站地下一樓的過程。沿途多位參與者感受到標示不清、指示中斷、路線繞行，以及斜坡坡度不佳等問題。

台灣失智症協會也提出，除「行動無障礙」外，「認知無障礙」的面向同等重要，若能改善車站成為「更清楚、好理解、易辨識」的環境設計，並增加友善支援，輔助認知障礙族群記憶和判斷，支持安全自由行動，實現交通全面無障礙。

發起單位提出四項核心訴求：一、全面改善台北車站特定區的無障礙設施；二、建置連續明確且不中斷的無障礙指示系統；三、為提升資訊透明度，建立可查詢的無障礙動線圖資；四、培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力。

對此，台鐵北區營運處處長王兆賢回應，透過今天的實地演示，他有感受到發起單位的訴求與問題，台鐵將會研究如何改善，來符合大家的需求。

