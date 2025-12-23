北車連續攻擊釀4死！Lulu亮相《紅白》主持 沉痛表態了

〔記者傅茗渝／台北報導〕Lulu黃路梓茵、陳明珠、黃偉晉以及TRASH今(23日)出席「紅白藝能大賞」主持人亮相記者會，主辦單位別出心裁，將活動選在以紅白裝潢基調打造的傳統早餐店舉行，呼應今年主題「台灣感性」，象徵「感性製造 台灣出品」。

Lulu為了更理解「台灣感性」，她曾詢問李多慧等韓籍藝人心中的台灣感性是什麼，對方舉例路邊紅磚、ubike等日常風景，讓她意會到「越在地越國際」。她也強調，今年舞台將回歸本土視角，並祭出回憶殺舞台，許多久未露面的歌手將重返紅白舞台，「把焦點拉回本土嘉賓，讓阿公、阿嬤、小孫子都站起來跟著唱跳。」

陳明珠(左起)、Lulu黃路梓茵、黃偉晉出席「紅白藝能大賞」主持人亮相記者會。(記者王文麟攝)

TRASH以復古台客造型現身，預告將帶來「最本土、生猛能量」的演出。連續三年登上「紅白藝能大賞」舞台，他們透露今年特別討論歌單編排，希望帶來不一樣的排列組合，「很期待來到紅白看大家嗨起來。」

黃偉晉則透露今年的國際嘉賓依舊精彩，請大家拭目以待。不過，三年前他與女團 LE SSERAFIM 的互動曾引發爭議，被問及是否留下陰影，他先表示目前還不知道橋段內容，隨後自虧：「如果有安排，我可能先休息。」至於嘉賓名單，他也鬆口嘉賓的舞自己「不會跳」，立刻被一旁的Lulu虧：「《我不會跳》，這樣會以為是陳漢典。」

TRASH出席「紅白藝能大賞」主持人亮相記者會。(記者王文麟攝)

談及上週五台北捷運及誠品南西店發生的隨機殺人事件，造成4死11傷，是否會針對恐怖攻擊提前部署應對機制？對此，Lulu表示，每次站上舞台都會特別小心，也提到吳宗憲過去曾遇到台下觀眾騎機車上台鬧場的狀況，而這類突發事件往往會被誤以為是表演橋段，「能做的也不多，能做的就是珍惜當下，大型活動交給維安。」TRASH則認為，若遇到危機狀況，當下勢必先暫停演出，將狀況排解清楚。

新生代歌手王ADEN近日校園演出爭議持續延燒，甚至傳出跨年活動確定取消，現場眾人聽聞消息皆露出震驚神情。TRASH表示並不清楚來龍去脈，不過他們過去也曾邀請4、50名粉絲上台同歡，直言若遇鬧場，「我們就演我們的」。Lulu則面露惋惜，認為事情並沒有絕對對錯，「我覺得兩邊都可以互相尊重 沒有一方絕對有錯 不要去炎上任何人 不要再有對立，我覺得彼此都沒有惡意」，TRASH也補充：「這個社會需要包容、愛，外國人為什麼愛來台灣，就是因為善良、nice、互相體諒」。

此外，Lulu也分享婚禮進度，透露與陳漢典下個月將舉辦婚宴，目前訂金與喜帖皆已準備完成，待賓客名單確認後將一次寄出，婚宴規模預計不超過800人。

