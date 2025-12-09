北車遇怪男強迫推銷 民眾掏零錢遭盯「千元鈔險被拿走」：不是推銷是搶劫吧

[FTNN新聞網]實習記者呂洪瑋／綜合報導

台北車站地下街近日傳出可疑攬客事件，一名民眾分享遭陌生男子強行推銷卡片，並企圖伸手進錢包掏錢，民眾驚魂未定直呼「這不是推銷，是搶劫吧？」網友看完傻眼氣憤，「老招了，當年是愛心筆接著自製的小包包請你支持，爛招玩不完一直騙」、「遇到這種一律說沒錢」。

民眾分享在北車地下街遭陌生男子強行推銷，並企圖伸手進錢包掏錢，驚魂未定直呼「這不是推銷，是搶劫吧？」（翻攝／Google maps）

一名網友在Dcard上發文指出，本月7日下午約2、3點，他單獨行經台北車站地下街時，突然遭一名陌生男子攔下，對方先是把一疊卡片攤在眼前，並以詭異笑容要求「選一張」，原PO本以為只是一般販售小物，便挑了張粉色角色卡片，未料對方立刻要求「支持一下，隨便給多少都行」。

原PO表示，原本只想給零錢，但男子隨即推說「我不收零錢啦，你有百鈔嗎？」並開始盯著錢包內部觀看，更誇張的是，他發現網友錢包有千元紙鈔，竟然直接伸手試圖拿走，讓當事人嚇得立刻壓住錢包後退，對方卻仍笑著催促付款，令原PO擔心遭進一步騷擾，只能匆匆塞出一張鈔票離開現場，事後才發現給出去的是一張500元。

事後檢視該角色卡片，價值恐只有十幾元，且卡片還在慌亂中被折到，原PO無奈表示：「我被搶不說，他差點連千鈔都伸手拿走！」並坦言雖然想大喊求助，但擔心對方可能有同夥，只能先確保自身安全脫身。並形容該男子外貌為20多歲至接近30歲、身高170多公分、鬍渣未修整，推銷卡片後還會主動伸手要求擊掌，提醒網友們多留意。

事件曝光後，不少人留言表示曾在北車遇過類似推銷手法，「老招了，當年是愛心筆接著自製的小包包請你支持（在外就說自己設計系，動漫展就說要開動漫店正在籌備資金）爛招玩不完一直騙」、「太年輕了吧⋯⋯這騙術都出現數十年了，東西還給他，他不要就扔地上直接走掉」、「在台北待習慣後，陌生人問話基本都直接忽視，真的覺得在台北待越久越對人越來越冷漠」、「他們都會挑那些看起來內向的人來騙」、「害我想到國中跟同學一起去西門，結果捷運站被推銷愛心筆吧，同學自己被騙還要我分攤他被騙的錢…」、「遇到這種一律說沒錢」。

也有網友分享他們遇到的經驗，「以前也遇過，直接丟東西到我手上，講得像是要送你其實要你買的話術，出社會又遇到那種我就直接問是要賣嗎，他裝可憐或勤奮（要賺學費什麼的），我回加油，再把東西還他直接走掉，要冷漠他們專挑看起來和善好欺負的下手」、「我很久之前也在地下街遇過，那時候給的是初音的卡片，跟我要錢的時候我就直接還給他，網路上的圖片印出來想跟我收100」。

