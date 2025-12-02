北車遇「憲兵悼念儀式」 1塊紀念碑藏捨身救人英雄事蹟！神祕獻花女郎至今成謎

有民眾在threads上發文，指出行經台北車站時，好奇發現有憲兵在進行悼念儀式。（翻攝自臺灣交通鐵道影像 野球應援 Taiwan Railway Movies BV2DP YT）

今（2日）有民眾在threads上發文，指出行經台北車站時，好奇發現有憲兵在進行悼念儀式，感到十分突兀，後來才得知這是一個紀念英勇憲兵的故事。這位被緬懷的英雄，正是憲兵上等兵楊榮華烈士，他1949年以年僅18歲之軀，在車站捨身搶救了1位誤闖鐵軌的小女孩而壯烈犧牲。這份忠義愛民的偉大情操，至今仍被憲兵部隊與無數民眾傳頌與紀念。

誰是楊榮華？他做了什麼驚天動地的義舉？

楊榮華烈士籍貫江西南昌，1948年投考憲兵教導團，並在隔年隨部隊來到台灣，駐守於台北車站。1949年12月13日13時26分，一場突如其來的意外改變了一切：當一列普通車正準備進站時，1名小女孩闖入了鐵軌。正在執勤的楊榮華見狀，毫不猶豫地跳下月台，在火車進站前時，奮力將小女孩推上月台脫險。

然而，他自己卻來不及躲避，不幸被火車輾斷右腿及臀部，雖緊急送往台北鐵路醫院搶救，仍於當天下午宣告不治殉職。這位在台無親人的年輕憲兵，用自己的生命詮釋了何謂「捨己救人」。

楊榮華烈士的紀念碑在哪裡？

為感念楊榮華「見義勇為，捨身成仁」義行，憲兵司令部於隔年便在台北車站大廳服務台旁設立了紀念碑與銅像，碑上還有于右任先生的親筆題字。雖然台北車站後來經歷了地下化改建，這座紀念碑也隨之遷移，目前安置於台北車站地下1樓，位置大約在台鐵便當本舖2號店附近、高鐵售票處左側牆上。

加上楊榮華原屬的憲兵部隊歷經整編，「忠貞愛民」的精神始終傳承不輟，因此每年12月13日，憲兵部隊都會不間斷地在紀念碑前辦理獻花追思活動。此外，在2010年，楊榮華烈士也正式入祀台北市忠烈祠，表彰他對國家社會的貢獻。

獲救小女孩去哪了？神祕女郎故事是真的嗎？

楊榮華的英勇事蹟中最引人入勝的，莫過於關於那位被救小女孩的傳說。相傳那位女童長大後，每年都會在楊榮華的忌日這一天，祕密地現身於車站，在紀念碑前獻花致意，以慰救命恩人的在天之靈。

儘管有新聞記者在事發多年後試圖追尋女童的下落與身份，甚至有電視節目以「神祕女郎」為題拍攝故事，但始終未能證實女郎的身份或與真實性。

