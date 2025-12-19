北車遭丟擲煙霧彈攻擊 蔣萬安趕赴現場：從重從速依法究責、絕不寬貸

台北市長蔣萬安。 圖：金大鈞／攝（資料照）

捷運台北車站的板南線M7出口處B1通道今（19日）傍晚5時24分有民眾丟擲煙霧彈，導致現場煙霧瀰漫，有一名民眾被波及受傷。台北市長蔣萬安目前正趕赴現場關切，他也透過臉書發文強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸，自己也會持續和市民朋友報告最新情形。

蔣萬安指出，捷運台北車站稍早發生公安事件，北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安強調，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

蔣萬安說，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。他也會持續和市民朋友報告最新情形。

