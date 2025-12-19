北車遭丟煙霧彈！蔣萬安：最快速度逮嫌犯

▲台北車站M7出口遭丟煙霧彈，台北市長蔣萬安下令用最快速度逮嫌犯。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷板南線台北車站M7出口今（19）日下午5時24分下班尖峰時間傳出一起驚悚意外事件，有目擊民眾指出，當時正準備要出站時聽到一聲爆炸聲，而後便飄散大量濃煙，疑似有不明人士丟擲煙霧彈導致，造成1人重傷。台北市長蔣萬安表示，他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安表示。捷運台北車站稍早發生公安事件，北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變。他已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，我們一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

蔣萬安指出，北捷板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠。他也會持續和市民朋友報告最新情形。

