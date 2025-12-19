北車遭人丟煙霧彈1命危！ 蔣萬安：指示警消盡速釐清案情、逮捕嫌犯

台北車站捷運站今（19）日傍晚傳出有人丟擲煙霧彈，導致站內冒出濃煙，目前1人OHCA送醫。台北市長蔣萬安表示，已指示警察局、消防局盡速釐清案情、逮捕嫌犯，對在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸，將持續和市民朋友報告最新情形。

蔣萬安表示，捷運台北車站稍早發生公安事件，北市警察局、消防局皆在第一時間到場應變，已經指示警察局、消防局務必用最快的速度釐清案情、逮捕嫌犯。

蔣萬安指出，任何在公共場所蓄意製造恐慌、傷害民眾的行為，一定從重從速依法究責、絕不寬貸。

根據北捷說法，目前板南線台北車站稍早因煙霧影響，依照SOP，部分列車過站不停，目前煙霧已消散、月台列車恢復正常停靠，並啟動全線車站警戒升級，加強巡邏留意可疑人事物。

