北車遭擲煙霧彈、中山站爆隨機砍人！交通部：大眾運輸全線高度警戒

北捷台北車站、中山站連環發生攻擊事件，一名男子先是在北車M7附近投擲4顆煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，引發民眾恐慌，對此，交通部表示，第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，並由防災中心統一調度應變。

交通部指出，雖然現場煙霧已消散，但仍指示高鐵、台鐵及捷運公司全線維持高度警戒，嚴密監控營運與旅客安全。同時，也已與鐵路警察局聯繫加強場站及車站巡防。

交通部長陳世凱要求全國各大交通場站（包括航空站、港口、重要觀光景區）同步加強安全戒備，聯合警方加強巡防，全面守護公共運輸安全。目前高鐵、台鐵、捷運皆維持正常營運，防災中心已整合各單位，協調周邊疏運。如需協助，請配合現場人員指引，交通部將全力保障民眾安全。

廣告 廣告

※犯罪行為，請勿模仿

※台視新聞關心您，自殺不能解決問題，請求助：

安心專線：1925

生命線協談專線：1995

張老師專線：1980

責任編輯／陳盈真

更多台視新聞網報導

嫌犯「張文」北車丟煙霧彈再闖中山攻擊！ 墜樓送醫不治

北車、中山站遭暴徒擲煙霧彈.傷人！賴清德：依法嚴查.絕不寬貸

北車丟煙霧彈.中山站連環傷人 蔣萬安：已知9人輕重傷、掌握嫌犯身分