北車開吃！7成無家者有工作「卻沒尾牙」不再遺憾

你對台北車站外頭的無家者認識有多少？據統計，他們7成以上都有工作，每天薪水約在800至2,000元不等；但畢竟都是臨時工，所以即便忙到歲末年終也沒有「尾牙」可吃，是無家者弱勢處境的縮影。對此，人生百味每年舉辦「街頭尾牙」活動，除召集民眾有菜出菜、有力出力外，也藉由陪伴無家者的過程，看見刻板印象外的另一面，為無家者議題尋找出路。

北車辦「街頭尾牙」：不只溫馨 更是理解的起點

農曆新年前最後一個週六(2/7)下午，台北車站南面廣場搭起幾個大棚子、擺出大桌子，桌上不僅擺滿各式生活用品，更有塔羅牌、裁縫車在現場提供服務，看起來猶如「年終大拍賣」。

夜幕低垂，台北車站外圍飄散香氣十足的麻油雞飯、燒酒雞湯、佛跳牆等令人食指大動的佳餚氣息，大家圍著北車席地而坐，用美食替寒流即將來襲的這個夜晚增添一些溫暖。

這是由社團法人人生百味文化建構協會主辦的「街頭尾牙」活動，讓7成以上有工作卻沒有尾牙的無家者，也能在歲末年終「和大家一樣」放下辛勞，養足迎接明年的能量與勇氣。

人生百味共同創辦人巫彥德表示，無家者與過年氛圍相當脫節，「社會失聯」狀態讓人很沮喪，他分享：『(原音)過去在做石頭湯等服務的時候，其實每次過年他(無家者)就會說你們過年要幹嘛，我就說我們要回家，他(無家者)就說很好啊你都回家，然後我也很想要回家之類的，他可能會這樣講。』

而街頭尾牙不但要讓無家者也能共享過年氛圍，更希望為他們帶來勇氣。今年活動總召李昀庭說：『(原音)不會有人因為這一餐就脫離了街頭；可是會有人因為這一餐、有了在這個特別時刻與人的一句問候或互動或連結，他就有了面對明天或是面對下一個挑戰的勇氣，或者有一些相信。』

10多年來人生百味致力從各方面協助無家者脫離街頭，創辦人巫彥德發現倡議關鍵在於「理性」與「感性」兼施，尤其豐富民眾對無家者作為「生命體」的理解至關重要。舉例來說，理性層面透過投入資源或修訂制度雖能有效改善無家者的困境，然而當大眾充斥「好吃懶做、髒亂、危及治安」等負面刻板印象時，這些行動依然舉步維艱。

總召李昀庭說：『(原音)街頭尾牙有一個很重要的定位是它門檻足夠平易近人，所以就算是國小的弟弟妹妹，可能文字還不是那麼認識的時候，就可以有些參與的空間跟機會。那對於志工或參與者來說，他可以把這些故事或者他在現場看到的畫面分享給其他人，不一定是如同報章雜誌或是大家特別印象裡面對於無家者或是弱勢者的詮釋(如懶惰、貪婪)。當這些討論能夠被開啟，它就有助於我們去發展下一步的行動。』



人生百味2026年街頭尾牙總召李昀庭(右)。(饒辰書 攝)

今(2026)年街頭尾牙以「尾，你那邊怎牙？」為主題，彰顯輕鬆且日常的人際交流氛圍，除了不可少的餐食外，更擴大「街頭共學」規模，由無家者主持走讀與導覽活動，讓民眾深入認識他們的流浪經驗談。

向民眾募集3千份餐點 過年「佛跳牆」不能少

「尾牙」顧名思義就是要吃東西，今年人生百味向社會大眾募集逾3,000份餐點，有65個單位或個人提供主食、副食、湯品、甜點及水果5大類，包括炒飯、滷肉飯、滷味等美味小吃，還有佛跳牆、燒酒雞、烤鴨等逢年過節必吃的重量級菜餚。晚上7點一到，志工們便推著餐車，從四面八方準時「上菜」。



晚上7點一到，尾牙餐車準時出發上菜給無家者大哥大姐。(饒辰書 攝)

北車無家者的規模平日約為1、200人，但隨著年關將近，人數會增加。總召李昀庭表示，這次備餐規模約為100至300人份，餐點皆來自各方民眾愛心，甚至有人「親手準備」。他說：『(原音)好幾年前開始百味在募集餐食的時候，發現很多親子共學團體會一起來報名，現場就會有很多家長帶著孩子一起來，不管是準備餐點或者是到現場分送給無家者大哥大姐們，今年的話也是有很多這樣子的單位到現場共襄盛舉。』

不只物資 禮物市集以塔羅牌、諮商陪伴無家者

在外漂泊的日子不容易，今年人生百味暌違6年再度舉辦「禮物市集」，共募集168個攤位，邀請民眾帶著各式二手物品來到北車，讓無家者們儲備好一整年的裝備，帶著大家的熱情與愛心繼續打拼。

攤主郭小姐表示，他向朋友募集帽T、棉被、大衣等冬天禦寒裝備，還有人從台南寄上來，7、80件衣物一下就分送一空。同為攤主的丁小姐也說，趁著過年大家剛好在整理東西，他號召辦公室同事提供包包、鞋子、肥皂、沐浴乳、乳液、玩具等物品，總共募集近40箱物資。



禮物市集有各式各樣的物資供需要的人自由取用。(饒辰書 攝)

除了實體物品外，現場還有占卜、諮商服務。比如高中老師王先生就帶著塔羅牌到現場，他觀察，許多無家者大多問健康、金錢、生活、家庭或伴侶關係等問題，顯見他們經常單打獨鬥、日子蠻辛苦的，所以希望引導他們適時接受幫助、善用資源，讓他們在生理、精神或情感上能得到一些協助。

醫護背景的陳小姐也帶著專業的諮商卡牌到現場「做身心靈包紮」，他認為牌卡內容並非重點，而是藉此讓遭遇困惑、停頓、阻礙的無家者們有機會被傾聽和關懷，並提供一些方向指引，像是有位被詐騙而身陷債務問題的大哥「坐下3秒鐘就落淚」，凸顯他們的徬徨與無助。



一位大哥坐下與陳小姐進行諮詢與討論。(饒辰書 攝)

此外，也有人將「裁縫機」搬到現場，幫有需要的人修補衣物，甚至現場開桌提供「法律諮詢」服務，從各方各面滿足這些無家者們日常的生活所需。

北車導覽：無家者大哥親自介紹一天日常

歡樂的時間總是過得特別快，今晚結束之後，又要重新數365個日子。明天開始，四處漂泊的日子還是要努力地過。

『(原音)踅(繞)仔踅仔踅，踅到火車頭；等仔等仔等，等到青春已經老。』無家者阿呆大哥唱著自己改編的台語歌《腳踏車》，很難想像他前幾天才因為重感冒引發急性心臟衰竭而住院。

他親自介紹無家者在北車的一天日常，他說：『(原音)每天早上7點鐘以前，你要把它(社會局提供每人一個裝家當的黑色大袋子)整理好放到靠近車站的牆角，他(台鐵)還專門雇人幫他收集起來、放到台鐵(行李房)，那個是我們一天的開始。之後就大家有工作的就去工作，沒工作的就到車站裡面躲起來。到了晚上大概5點鐘左右，那些行李又會把它放到東一(門)跟南一(門)，大家各自去領回來，那就是你們晚上看到就很多人鋪那個紙箱子、攤著棉被在那邊睡覺。晚上的話是有規定要5點鐘以後才能鋪床，我們曾經被要求在鋪床的間隙就是早上7點到下午5點之中，這附近(北車周圍)是要淨空的。』



阿呆大哥(中)成為無家者至今已7年，在人生百味媒合下目前從事清掃辦公室的工作。(饒辰書 攝)

連續12年街頭尾牙 見證社會從質疑走向理解

「街頭尾牙」已連續舉辦12年，今年總召李昀庭觀察，相比2017年舉辦時民眾曾提出「幫助無家者很好，但這樣會破壞台北車站門面」的質疑，這幾年社會大眾不論關注或友善程度都有所提升。

事實上就連無家者對自己的定位也發生轉變，李昀庭說：『(原音)比起成為活動的參與者，有很多的大哥大姐反而很主動提出要成為就是工作人員，他們會特別來詢問說有沒有地方是可以幫忙的。我覺得在今年特別有一種彼此的角色混合、交換了的感覺，無家者從受助者成為了助人者或者是去提供知識、提供經驗去分享他生命故事的角色。』

藉由面對面互動，民眾對無家者不再只是扁平的既定印象，而是更能理解「無家者」3個字所概括的群體其實是一個個真實、異質且具多元面貌的「人」。像是2025年10月台北車站發生的性暴力事件(註1)，巫彥德發現在負面標籤式的輿論之外，有更多人以不同的思考角度進行辯證，「至少有兩種觀點同時存在就能讓社會變得更具包容性」。

今年雖然仍有網友發文質疑「觀感不好」，但留言區並非一面倒的附和批評，不少人也為負面標籤辯護、甚至提出相應證據資料，為無家者議題發聲。

簡單來說，「街頭尾牙」讓社會大眾以歡愉過節氛圍溫暖那些常被忽視的社會一隅，尾牙不再只是感謝一年辛苦生活的終點，也是我們開始看見、認識並理解何謂「無家者」的起點。

（註1：2025年10月台北車站發生性暴力事件，起初眾多媒體報導指稱嫌犯為「街友」，然而台北市社會局曾澄清該名嫌犯「並非列冊街友」。後續證實嫌犯是「偽裝街友」的通緝犯，並非無家者。）

