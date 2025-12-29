北車防災5年演練3次、靠桌上兵推 交長認不足：明年1月補辦

交通部長陳世凱認台北車站聯合防災中心的演練方式、頻率都不足。（陳君瑋攝）

本月19日台北車站、中山站發生隨機殺人事件，造成嫌犯在內4人死亡、11人輕重傷，而事件爆發起點為台北車站，統合各單位橫向溝通的聯合防災中心被立委抨擊失能，過去5年僅針對無差別攻擊演練3次，其中2次還只是「桌上兵推」。交通部長陳世凱回應，預計明年1月底舉辦演練，3個月內提出一套防災標準，供各交通場站使用。

1219隨機殺人事件引起社會恐慌，隨著各地即將舉辦跨年晚會活動，朝野立委關心各交通場站安全狀況，立法院交通委員會今安排「元旦假期及春節連假期間交通運輸場站、高鐵臺鐵捷運車廂、觀光景區等人潮密集處之安全維護」，邀請交通部進行專題報告。

立委李昆澤指出，台北車站聯合防災中心僅在108年、111年與113年進行演練，且只有108年是實地演練，其它2次則是桌上兵推，質疑這樣的演練頻率和方式，不足以提升場站安全。

立委林俊憲也批評，北車聯合防災中心整合4鐵（台鐵、高鐵、台北捷運、機場捷運）、4地下街（台北、站前、中山、誠品）以及1廣場（微風），卻只在成立那年進行過維安縱火演練，其餘2次桌上演練根本是敷衍了事，官方沒有危機感，所以民眾也沒有。

林俊憲也說，聯合防災中心列出各類災害發生的機率，包括火災、地震、公共危險、異常斷電、恐攻、列車出軌、隨機攻擊等，但是遇到某事件處理的SOP，只有火災和地震，其餘都沒有。

陳世凱回應，台北車站聯合防災中心演練的頻率、次數確實不夠，雖然各鐵道單位有各自演練，但這次災害後，發現個體間聯繫才是更重要的事情，明年1月準備再辦一次聯合防災演練，並希望每年都演練，且完善聯合通報機制。

立委洪孟楷說，全國的鐵道、捷運系統多，交通部應訂定一套標準，讓各單位、縣市可以依循。

陳世凱表示，過去針對火災、水災、震災等演練很多，但對人為攻擊卻很少，這部分要加強，明天下午由政務次長伍勝園召開會議，請鐵道局、各場站系統，共同討論。至於訂定一套標準，會朝這方向研議，3個月內提出。

