北車阿北「流浪坐地」竟是鄭運鵬！網急問：被趕出家門？

政治中心／綜合報導



前立委鄭運鵬於2025年7月接任交通部所屬的「台灣世曦工程顧問公司」董事長，常分享工作日常的他，不只曾帶著公司員工打壘球，更曾經穿著工作背心現身漫畫博覽會現場買模型，活潑社群經營風格更受到網友歡迎，沒想到近日鄭運鵬又突發曬出一張自己坐在台北車站大廳的「第一視角」畫面，讓超過4千名網友急忙關心鄭運鵬近況，更有網友開玩笑：「買太多模型，被趕出家門」。





北車阿北「流浪坐地」竟是鄭運鵬！網一見「現場畫面」急問：被趕出家門？

鄭運鵬常在社群分享自己的動漫日常。（圖／翻攝自鄭運鵬@臉書）

突坐台北車站大廳 鄭運鵬「第一視角」貼文引熱議



鄭運鵬不時會在社群分享自己看動漫畫、組模型的興趣日常，沒想到4日鄭運鵬突發公開一張現身台北車站大廳席地而坐的照片，他寫下文字紀錄心情：「原來坐在台北車站大廳的視角和感覺是這樣。」，從畫面更能看到鄭運鵬坐下來低視角拍攝眼前台北車站大廳畫面，只露出一雙皮鞋的他雙腳交疊，心情相當悠哉。

廣告 廣告

北車阿北「流浪坐地」竟是鄭運鵬！網一見「現場畫面」急問：被趕出家門？

貼文曝光後吸引超過4千人留言，不少人打趣虧他「買太多模型被趕出家門」。（圖／翻攝自鄭運鵬@臉書）





網友笑虧買太多模型被趕出門 本尊親回留言





鄭運鵬貼文一曝光，馬上就吸引超過4千6百名網友到場瘋看，許多網友想到鄭運鵬過去常分享自己購買鋼彈模型的日常，馬上開玩笑：「您是被趕出家門嗎？」、「買太多模型，被趕出家門」、「難怪要開盈利模式了」、「還好嗎？」、「打地舖勇者」，更有網友討論：「而且大家都會自動挑黑色的格子坐下！」、「江湖傳說，大家只會坐黑格，不會坐白格，是真的嗎」，此則留言則引起鄭運鵬本人興趣，他親自回復：「我覺得心理學上應該是這樣，值得寫篇論文。也可以看看是視覺引導的生理結果，還是第一個人坐在黑格後，之後的人為了保持距離就引發坐在黑格的效應。」。

原文出處：北車阿北「流浪坐地」竟是鄭運鵬！網一見「現場畫面」急問：被趕出家門？

更多民視新聞報導

陳水扁突爆「轉行賣小吃」！75歲落差模樣流出網一看真相笑了

林昶佐赫爾辛基街頭「突爆出死腔」嚇爛路人！芬蘭網友真實評價曝光

57歲王必勝突爆「蔡英文、陳時中」合體了！反差震撼網：認不出

