北車附近又出事！22歲女開車突爆衝「連撞5台機車」釀1人受傷

台北市中正區許昌街今（1/7）日晚間，一輛白色自用小客車自大亞百貨地下停車場駛出、準備匯入平面道路時，突然失控暴衝，先撞上一輛行駛中的機車，再接連波及路邊停車格內多輛機車，最後撞上對街柱子才停下，目擊民眾尖叫走避。

中正第一分局指出，事故發生於晚間5時53分許，肇事駕駛為22歲李姓女子，當時自大亞百貨停車場出入口由北往南駛出道路，車輛因不明原因突然失控暴衝，先碰撞一輛沿許昌街往西行駛的普通重型機車前車頭，隨後再撞上路邊機車停車格內5輛機車，最後撞擊路旁柱子。

警方調查，遭波及的機車騎士為47歲許姓女子，事故中僅手腳出現輕微擦挫傷，意識清楚，評估後表示無大礙並拒絕送醫。李姓駕駛則向警方表示，當下因緊張導致操作失誤，自己也不清楚為何會發生事故，詳細肇因仍待進一步釐清。

1/7晚間，22歲李女駕駛白色轎車失控暴衝，導致1人受傷。

監視器畫面顯示，肇事車輛高速衝出停車場出入口，當時許昌街正有機車與汽車通行，一名機車騎士當場被波及倒地，所幸一旁汽車及時停車，未再釀成更大事故。猛烈撞擊力道也導致柱子上方看板歪斜，現場多輛機車受損。

中正第一分局表示，已依交通事故處理流程完成現場測繪與蒐證，並提醒駕駛人起駛、出入停車場匯入道路前，務必確認周邊車流與行人狀況，謹慎操作，以確保用路人安全。

