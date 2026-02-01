北車附近商旅爆「床蝨爬滿床」 業者致歉：已進行清消作業

床蝨又稱「臭蟲」，夜間會吸食人血，叮咬會導致劇烈癢感。（示意圖／翻攝自環境部官網）

近日一名網友抱怨，他下榻台北車站附近一間商旅，不僅一進門就聞到怪味，半夜還看見紅色的蟲「床蝨」在爬，掀開床單更發現床墊上滿滿的蟲及排泄物。對此，業者回應，已針對受影響房間進行最高規格清消，也安排了全館消毒作業；台北市觀傳局則指出，將與衛生單位及相關局處對旅館進行稽查，如有違規，將依《台北市營業衛生管理自治條例》規定開罰。

這位網友最近在Threads發文表示，當天他入住北車附近的商旅「鉑泊客」，剛進門就聞到奇怪的味道，到了半夜更發現紅色的蟲在爬，甚至還鑽進背包裡，趕緊上網查詢才知道是床蝨，「這種蟲很容易夾帶回家，這是很嚴重的問題！當然我也不敢再住了。」

原PO說到，他立即向商旅櫃檯反應，對方卻態度消極，也沒有道歉，等到他再三要求才願意處理，後來他與櫃檯人員一起去檢查房間，掀開床單發現床墊上都是大大小小的蟲跟排泄物，櫃檯人員起初還辯「可能是其他旅客帶進來的」，但床墊、床旁邊的箱子上都還有蟲的殼，質疑根本沒有做好清潔，況且不論是哪裡來的，他都已經被嚴重影響到了，後續他的衣服、書包等物品也都得烘乾隔離，擔心會把蟲帶回家。

貼文曝光後，不少鄉民紛紛在底下留言，「旅館對床蝨的反應也太沒警覺，這根本是旅宿跟旅客的大敵，發現就要大規模地除蟲消毒隔離了」、「這是很嚴重的蟲害，而且擴散速度非常快」、「拜託飯店除蟲錢不能省」、「出現床蝨，這代表整棟大樓都要大清消，非常嚴重的問題」、「拜託去Google Maps留照片和評論，提醒旅客注意」、「床蝨的咬痕一般都是一直線、三個红點，另外要確定千萬不要將床蝨帶回家，那會使你居家的大災，行李、衣物絕對要放在外面熱烘」、「建議你所帶的物品，可以扔就密封扔掉，不能扔就先黑色膠袋套兩層隔離，等有太陽時猛曬」。

對此，鉑泊客發布公告回應，館內有蟲害疑慮，工作人員在接獲通知第一時間即採取行動，除協助旅客高溫烘乾消毒其衣物，也安排更換房間；館方已聯繫專業消毒公司於隔天一早對受影響房間進行最高規格的臭蟲清消作業，而經人員全面檢查，館內其他房間並未發現類似狀況，目前已規劃在2月2日進行全館深度消毒。

鉑泊客強調，對於打亂旅客行程及造成的困擾一事致上最深歉意，目前也在持續與該旅客保持聯繫，積極商討後續的補償事宜。

另外，台北市觀傳局指出，接獲消息後，已第一時間聯繫業者要求全館清消，業者隨即配合請專業消毒廠商全面檢查，將持續掌握現場狀況，維護旅客的住宿品質及安全。

觀傳局說，將與衛生單位及相關局處對旅館進行聯合稽查，如有違規，衛生局將依《台北市營業衛生管理自治條例》規定開罰，民眾若於住宿期間發現環境衛生疑慮，可提出消費爭議申訴，以保障自身權益，目前觀傳局並未接獲北市其他旅館通報床蝨的相關案件。

