北車障礙超多！身障團體轟「制度性忽視」：連滾帶爬 提出四大訴求

記者鄭玉如／台北報導

多個身心障礙團體今在台北車站以輪椅實測無障礙動線，揭示車站環境對身障者仍充滿阻礙。（圖／主辦單位提供）

多個身心障礙團體今（5）日在台北車站發起「台北車站無障礙路線體驗行動」。發起單位及與會主管機關、民代等一同以輪椅，實際體驗台北車站的無障礙動線。身心障礙聯盟常務監事劉金鐘指出，台北車站每日旅運量近60萬人，卻讓身心障礙者必須在充滿障礙的環境中行走，「我們（身障者）匆匆盲盲連滾帶爬，這不是單純不便，而是制度性的忽視。」

根據現場調查，目前台北車站一樓大廳通往地下一樓的無障礙設施，僅有一部附掛式樓梯升降平台，且須等待6至10分鐘由工作人員操作，而通往二樓則完全沒有無障礙路線，不但沒有指示標誌，還必須繞行到外面，對使用輪椅或推車的民眾造成高度不便。

郭昱晴立委、陳菁徽立委、時代力量發言人鄭宇焱等，親身體驗以輪椅行經戶外的K1電梯，再至捷運台北站地下一樓的過程。（圖／主辦單位提供）

以全台5.1%身心障礙者人口推算，理論上每日有約近3萬名身障者進出台北車站特定區，但在這最重要的公共場域卻面臨重重阻礙。劉金鐘本身也是脊髓損傷社會福利基金會副董事長，同時是台灣無障礙設施規範起草人之一，他說，無障礙設計不是額外服務，也不是「給身障者的福利」，而是確保所有人都能自由出行的基本人權。

台灣失智症協會也提出，除了「行動無障礙」，「認知無障礙」的面向一樣重要，若能改善車站成為「更清楚、好理解、易辨識」的環境設計，並增加友善支援，輔助認知障礙族群記憶和判斷，支持安全自由行動，實現交通全面無障礙。

發起單位提出四大訴求，改善台北車站無障礙設施，台鐵北區營運處表示，將研究改善方案，強化動線、資訊及站務人員應對能力。（圖／主辦單位提供）

發起單位提出四項核心訴求，全面改善台北車站特定區的無障礙設施；建置連續、明確且不中斷的無障礙指示系統；提升資訊透明度，建立可查詢的無障礙動線圖資；培訓站務人員理解並具備基本的辨識與應對能力。台鐵北區營運處處長王兆賢回應，透過今天的實地演示，他感受到發起單位的訴求與問題，台鐵將會研究如何改善。

