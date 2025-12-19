北車隨機傷人嫌犯疑畏罪跳樓 蔣萬安回應了

▲捷運台北車站發生隨機傷人事件，台北市長蔣萬安下令加強戒備。（圖／記者呂炯昌攝）

[NOWnews今日新聞] 北捷板南線台北車站M7出口今（19）日下午5時24分下班尖峰時間傳出一起驚悚意外事件，一名男子先是在北捷投擲煙霧彈，接著又跑到中山站隨機砍人，總計造成9人受傷，嫌犯疑似畏罪跳樓。台北市長蔣萬安下令警察局、消防局、捷運公司，以及區長等所有相關的單位全力加強警戒。

蔣萬安晚間7點在副市長李四川、警察局長李西河陪同下到北捷了解情況，並受訪。蔣萬安表示，今天傍晚時間在北車發生隨機傷人事件，目前掌握相關資訊在台北車站這裡造成一位重傷目前在急救、一位嗆傷，嫌犯往北走後續再造成3位民眾重傷，目前在搶救，以及4位受傷，第一時間他即刻要求警察局、消防局捷運公司 ，以及區長等所有相關的單位 全力加強警戒，同時即刻的來處理現場的狀況。

蔣萬安重申，對於嫌犯第一時間也很清楚嚴懲不貸、全力緝兇，所以警察局也即刻調閱監視器畫面掌握嫌犯，剛才稍早南西中山站及誠品地方也直接在處置嫌犯，目前掌握嫌犯極有可能後來畏罪跳樓，目前捷運也恢復停靠站，但是相關警戒巡邏，會持續加強，後續有進一步的資訊 會即刻的讓社會大眾知道。

蔣萬安表示，目前掌握嫌犯的資料是87年次，目前在通緝中。中正一分局補充表示，嫌犯是妨礙兵役罪的通緝犯。

