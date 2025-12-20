北車隨機傷人案引發恐慌 台北馬拉松照常舉行全面升高維安戒備

增派警力執行高密度巡邏與守望勤務，提高見警率以產生嚇阻作用。 圖：高雄市政府/提供

[Newtalk新聞] 台北市爆發發生重大治安事件，27 歲男子張文昨（19）日在台北車站地下街、捷運中山站周邊丟擲煙霧彈並持刀攻擊保全與路人，釀成4人死亡11人受傷，由於適逢大型活動週末，外界關切公共安全是否受影響，對此，台北市政府強調，相關賽事將照常舉行，但已全面升高維安等級。

台北市政府指出，今（20）日登場的「2025臺北馬拉松耶誕歡樂早餐跑」，以及12月21日舉行的2025臺北馬拉松，均已完成安全評估，賽事不取消、不延期，但警方將調整勤務作為，加強各項安全維護措施。

台北市長蔣萬安昨日主持跨局處會議後表示，面對重大刑案衝擊，市府已要求所有大型活動一律以「最高標準」規劃維安，全面提升戒備層級，確保市民與參賽者安全。

北市警察局交通警察大隊指出，各轄區分局在賽事期間將採取機動巡邏方式，針對可疑人、事、物加強監控與盤查；刑事警察大隊亦將派遣特勤警力，在市民廣場、台北田徑場等重點場域，實施不定時、不定線巡邏，強化賽事周邊安全。

警方同時表示，賽事沿線將加強交通疏導與管制，隨時掌握現場狀況並即時應處，以維護整體活動秩序與公共安全。

