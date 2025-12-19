北車隨機攻擊事件 卓揆要求全國車站航站戒備

台北車站十九日傍晚發生遭人丟擲煙霧彈、中山商圈隨機攻擊事件。行政院長卓榮泰（前中）獲報後親自到場視察關切。（中央社）

記者黃翠娟∕台北報導

在台北車站捷運Ｍ７、Ｍ８之間，十九日傍晚五點二十一分的時候，發現有一位戴著面具，蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈，行政院長卓榮泰晚間表示，第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰表示，十九日傍晚五點二十一分的時候，發現有一位戴著面具，而且是蓄意的行為，他在丟棄了五、六顆汽油彈或是煙霧彈，還留存了一些數量在他的小行李箱當中，現場也發現他蓄意丟棄煙霧彈跟汽油彈之外，也去傷害一位路人，這位路人背部受到鈍器重擊，瞬間倒臥，目前在台大醫院進行搶救，送去時候已經呈ＯＨＣＡ狀態；另外有一位民眾因為煙霧，呼吸道受到傷害，送馬偕醫院，目前情勢穩定，在這個情況底下，已經剛剛就第一時間要求內政部警政署就全國車站、鐵公路的車站、捷運站、航空站，提高所有的戒備。

卓榮泰表示，希望民眾心情不要過於焦慮，讓警方能夠在最短的時間內回復到整個平靜，關於車站目前也影響了一些市民朋友們的出入，也請大家配合，要保留現場，要找出相關的一些證物，同時全面擴大戒備，讓我們國人能夠安心。

總統晚間在臉書發文表示，警方及相關單位已經在全國擴大戒備，也請大家不要轉傳未經查證的訊息。