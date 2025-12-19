北車隨機攻擊兇嫌張文確認是「空軍志願役」！昔因酒駕遭汰除

台北市今（19）日下午接連發生兩起隨機攻擊事件。傍晚5時24分，北捷板南線台北車站M7出口外有男子丟擲煙霧彈，造成現場濃煙瀰漫，一名57歲男子倒地失去生命跡象。犯嫌隨後轉往鄰近的中山捷運站，在出口外馬路再度投擲煙霧彈，並持長刀隨機攻擊路人。

隨機攻擊畫面。（圖／資料照）

警方指出，犯嫌甚至闖入誠品南西店內行兇，導致民眾驚慌逃竄。整起事件累計至少9人受傷，其中4人傷勢嚴重。警方包圍現場後，犯嫌當場墜樓，送醫搶救後於晚間7點48分宣告不治。

廣告 廣告

台北市長蔣萬安表示，捷運系統已恢復正常營運，但相關警戒與巡邏將全面加強。根據《民視新聞網》獨家消息，犯嫌為本國籍、87年次27歲張文為，為遭通緝人士。據了解，張男曾為空軍志願役士兵，服役於松山機場附近的無線電通訊中隊，111年因酒駕遭汰除，113年11月25日教召未報到遭通緝，國防部也強調其已非現役軍人。

延伸閱讀

不是補越多越好！醫揭「活性葉酸」才是身體真正需要

泡完溫泉下半身不對勁？醫：高溫恐讓精子活力降低

台印藥師合作再升級！黃金舜促續盟 林憶君率隊深化交流