北車隨機攻擊凶嫌張文墜樓亡 兄長吐露「多年未聯絡」

台北市19日晚間發生隨機攻擊事件，嫌犯張文在台北車站及捷運中山站外投擲汽油彈與煙霧彈後，持長刀隨機攻擊往來民眾，造成4死11傷慘劇，張嫌犯案後墜樓身亡。高雄市長陳其邁今（20）日證實，張文的哥哥確實在高雄工作，警方已在第一時間進行查訪。

張文犯案後墜樓前最後身影。（圖／警方提供）

陳其邁表示，張文哥哥透露，他和弟弟已經有5年沒有聯絡，對於張文的居住地及行蹤完全不清楚。相關資料已經提供給台北市警察局及警政署，協助後續調查。

據了解，高雄市刑大警方昨晚9時許，到張文哥哥住處查訪，不過根據了解，張的哥哥看到警方上門完全不意外，似乎早有預料，冷靜地引領警方進屋，並且神情淡定地向警方表示，家裡包括父母和他，大概約5年沒聯絡弟弟，不清楚他在外的生活狀況。警方調查後，確認張的哥哥和弟弟多年未聯絡，和此案無關連，只是一般正常上班族。

張文昨（19）日在台北捷運車站及中山站隨機攻擊，造成4死11傷。（圖／翻攝畫面）

另一方面，台北市警局昨晚也已找到張文的雙親，兩老表示，已經有兩年多未與兒子聯絡，並在新聞中才得知兒子涉案的消息，對此感到十分震驚。北市警方專案小組會同桃園警方，到張家帶走張的父母北上並查扣手機和電腦，持續釐清犯案動機。

張文父母。（圖／中天新聞）

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

