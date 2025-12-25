北車隨機攻擊才過7天！謝龍介竟高舉「手槍」造勢挨轟觀感不佳

國民黨副主席季麟連今天（25日）竟在造勢場合上拿出一把「玩具手槍」致贈給台南市長參選人謝龍介。（圖／鏡新聞提供）

國民黨昨提名立委謝龍介參選台南市長，而他在今天（25日）就南下跑活動，國民黨副主席季麟連竟在台上拿出一把「玩具手槍」致贈給謝龍介，還當場裝上彈匣，要謝龍介開槍，祝福他旗開得勝、火力全開。而謝龍介也全程高舉著手槍致詞，由於北車隨機傷人事件才發生不久，畫面曝光後隨即引起各界熱議。

國民黨台南市黨部退伍軍人委員會今天舉辦耶誕節舉辦歲末感恩餐會，為台南市長參選人謝龍介造勢，副主席季麟連親臨現場力挺，但竟在台上致贈一把「手槍」，還笑說自己原本要帶一枝長槍，但在高鐵上怕不方便，就拿最新的手槍，甚至要謝龍介「開槍」。

謝龍介面露尷尬的接下後，並全程高舉手槍表示，這象徵用來打擊黑金、杜絕官商勾結，希望強化治安、保護台南市，他強調自己要用4年的時間改變台南，如果4年後市民不滿意，隨時可以再換回民進黨。

由於北車隨機攻擊事件才發生不久，民眾仍驚魂未定，如今卻在造勢場合中以手槍作為吉祥物，該畫面曝光後也在網路上掀起熱議，不少民眾都認為不適當、觀感不佳。



