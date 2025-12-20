北車隨機攻擊最新案情曝光 警初步認兇嫌張文是「鄭捷案模仿犯」

即時中心／徐子為報導



台北捷運與中山商圈昨（19）日發生隨機持刀與丟擲煙霧彈隨機攻擊事件，釀成4死11傷。警政署署長張榮興今表示，兇嫌張文是隨機、具計畫性的襲擊民眾，初步清查無共犯。媒體引述警方專案小組說法，依據目前蒐證資料，「張文就是位模仿犯」、「是鄭捷的崇拜者」，同樣都是個性冷僻的「孤狼」，也精於計劃作案。警方研判，他的作案動機就是想引起社會矚目。





北捷台北車站M7出口、誠品南西昨傍晚5時許爆發隨機攻擊事件，27歲的張文四處投擲煙霧彈、縱火，更持長刀砍殺無辜路人，造成3人不幸死亡，他則於行凶後墜樓不治。



媒體《自由時報》報導引述北市警方說法，由於張文的筆記型電腦已焚毀，改由他於雲端儲存的內容著手，發現張曾大量瀏覽有關 「北捷鄭捷的隨機殺人案」，初判張文可能是模仿作案。



台北捷運隨機殺人事件發生於2014年5月21日下午，兇手鄭捷在北捷運板南線的龍山寺站至江子翠站間的列車車廂內行兇，釀4人死亡，24人受傷。該案件判鄭捷處死刑定讞，已於2016年5月10日執行。



檢警專案小組對比鄭捷與張文，發現鄭捷曾被國防大學退學，與家人相處不睦，沉默寡言，個性孤僻，是電玩愛好者，至於平日生活經濟來源，則是靠父母提供。







