北車隨機攻擊案余男見義勇為亡 蔣萬安：至少補償500萬元

27歲張文昨天在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，57歲余姓男子為制止而傷重不治。台北市長蔣萬安今天說，余男見義勇為，將從寬從優給予撫卹及賠償，目前確定有新台幣500萬元補償金。此外，將持續提供傷者及亡者家屬心理諮商及法律諮詢服務。

27歲張文19日在台北捷運台北車站周邊隨機傷人，57歲余姓男子為制止而傷重不治。（中央社）

蔣萬安今天上午邀集警察局、消防局、衛生局、社會局、法務局、民政局、捷運公司、產業局、研考會等局處召開「1219事件緊急維安應變小組」會議，並在會後說明結論。

針對傷者及亡者家屬後續支持，蔣萬安說，已建立聯繫窗口，將持續提供心理諮商及法律諮詢服務，並協助向犯罪被害人保護協會申請補償金、向捷運公司或誠品南西店申請保險理賠。

此外，蔣萬安表示，57歲的余先生昨天在北車M7出口附近見義勇為，協助制止犯嫌張文，將從寬從優給予撫卹及賠償，目前確定會有旅客運送保險的新台幣500萬元補償金。

台北捷運公司董事長趙紹廉表示，對於余先生助人行為非常感謝，因為他挺身而出，讓許多爆裂物遺留在現場，沒有造成更多傷亡，北捷將表揚其義勇行為。

趙紹廉表示，另外在北車M7出口附近，有一名劉姓員工因看到煙霧而主動積極協助救火，導致吸入氣體嗆傷，也將給予表揚及嘉許。

台北市法務局長連堂凱補充，除了一案一社工外，將協助媒合每名傷者及亡者家屬一案一律師，積極協助申請理賠、犯罪被害人保護協會補償金及《台北市民眾協助警察拘捕人犯損失補償自治條例》補償。