北車隨機攻擊案引恐慌 林國春用「一行動」安民心

CNEWS匯流新聞網記者唐有為／台北報導

台北捷運系統與中山商圈19日發生嚴重社會安全事件，27歲通緝犯張文接連投擲煙霧彈並持長刀隨機襲擊，造成3名無辜百姓罹難，另有11人受傷。張文隨後在警方圍捕過程中於百貨頂樓墜樓身亡，整起案件累計造成4人死亡。目前警方正針對其行兇動機與墜樓原因進行深入偵辦，這起悲劇讓社會各界深感傷痛，公共運輸安全防護也再度成為全民關注焦點。

針對事件後的社會焦慮情緒，新北市議員林國春於21日前往台北市參與公務行程，搭乘捷運時特別穿著「新北戰警協會」團體背心，以實際行動向第一線警察夥伴及民眾表達關懷。

林國春表示，慘案發生後，能明顯感受到大眾在搭乘捷運時充滿徬徨與疑慮，希望透過這種堅定且專業的守護形象，讓市民感受到安全守護的力量與共同心意。新北戰警協會一向以推行公益慈善、服務社會為宗旨，林國春此舉即是期盼傳達對公共安全的高度重視。

在搭乘捷運前往行程的過程中，許多路過民眾見狀紛紛向林國春點頭比讚或招呼示意，在憂心不安的氛圍中形成一份無聲卻堅定的默契，共同期盼社會能盡快回復安定。

林國春指出，看見民眾的正面回饋，更能體會大家對安定生活的渴望，他也會持續在各個場域推動社會守護工作，讓守護治安的力量不因悲劇而退縮。

林國春強調，建構堅實的社會安全網刻不容緩，他期盼中央與地方政府能儘速採取整體性補救措施，除了提升治安防護能量外，更應落實教育輔導、心理支持等長效機制，才能真正撫平民眾心中的傷痛。他呼籲各界持續關注長期防護機制的完善，讓市民能安心回歸正常生活，保障每個人平安回家的權利，不讓類似悲劇再次發生。

