北車隨機攻擊案賴清德慰問傷患 下令撤查犯案動機、有無共犯
卓榮泰：重要交通樞紐加強戒備提高見警率將持續
台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機、有沒有共犯等，進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。此外，行政院長卓榮泰今天赴馬偕醫院慰問傷者及家屬時說，為安定民心，國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站提高見警率作法將持續一段時間。
男子張文昨天晚間在台北捷運台北車站、捷運中山站周邊投擲煙霧彈、持刀隨機攻擊民眾，已造成至少4死、多人輕重傷，分送台大醫院、台北市聯合醫院中興院區等多家醫院救治。
總統賴清德與卓榮泰今天上午分頭赴醫院慰問事件傷者及家屬。
賴清德說，首先他要針對昨天晚上這起駭人的暴力攻擊事件中，不幸往生的民眾表達哀悼，並且慰問家屬，感謝台大醫院、三軍總醫院等各大醫院盡全力搶救傷患。他也要對這個事件中，奮勇阻止歹徒進一步攻擊周邊民眾的人，表達感謝跟敬意，「你們展現的英勇行為，令人欽佩」。
賴清德表示，他已要求檢警調等相關單位，務必針對歹徒個人背景、犯案動機、有沒有共犯、背後有沒有人指使等，一定要進行全面深入徹底調查，將真相向社會交代。未來政府將以這起事件為鑑，在公共場所及人流中多的地方，一定要加強部署警力，且一旦有事情發生，快打部隊能即時發揮功能，讓民眾可以得到保護。
台大醫院院長余忠仁說明傷患狀況。他表示，昨晚共有2名傷患送抵台大醫院，其中一人到院前已死亡，死因為左胸穿刺傷，傷及左肺與左心房，造成大量內出血，經急救仍宣告不治。
余忠仁說，另一名傷患於晚間7時許送達，為左頸部刀傷撕裂傷，經探查與手術處理後完成初步縫合，未傷及內部器官，目前在加護病房觀察，生命徵象穩定、意識清楚，僅略感疲憊，整體狀況無礙。
卓榮泰上午在馬偕醫院受訪時表示，感謝醫護團隊連夜搶救事件受害者，其中一名劉姓傷者是北捷人員，昨天基於職責所在為保護機房，因發現煙霧與大火，趕緊衝出來意圖撲滅、搶救，以至於受到嗆傷，所幸沒有其他外傷，肺部經過醫治也非常的安全跟乾淨，目前正在急診留觀，也許狀況穩定後，就能返家休息。
卓榮泰說，劉姓傷者負起責任，讓所有可能的損害、危險降到最小，行為甚至可以成為大家共同學習的教材，希望北捷能給予嘉獎。
談到不幸死亡的蕭姓死者，卓榮泰說，蕭先生當時遭張姓犯嫌持刀砍傷，現場其實有醫生即刻協助進行必要的急救，但失血量過多，雖然馬偕團隊一直急救到凌晨4時，最終仍宣告不治。
卓榮泰表示，蕭先生的家人心情很沉重，希望能夠了解到事件動機，找出家庭、社會、教育的原因，為什麼會讓一個年輕人在大街上鑄下這麼大的錯誤，造成多少家庭的不幸。
他說，政府定會了解動機與原因，後續並會進行檢討與加強，同時國內所有重要的鐵公路、捷運、航空站、車站，也都會加強戒備、提升見警率與增加員警相關配備，這會持續一段時間，務必讓民眾心理安定。
卓榮泰也說，警政署正強力偵辦此案中，而對於社群平台上有人發布不實，或是引起大家不安的訊息，政府絕對會制止，且會透過種種管道，揪出這種造成社會動亂者，也請大家不要傳遞不實訊息，保持最起碼的安定，「給政府多一點時間跟信心，給台灣多一點時間跟信心，我們一定努力將這個事件真相還給社會大眾」。
其他人也在看
張文隨機傷人 賴總統慰問傷患、感謝英勇行為
（中央社記者沈佩瑤、賴于榛、溫貴香台北20日電）台北市發生張文隨機傷人案，總統賴清德今天上午到台大醫院慰問傷者與家屬。他感謝英勇制止歹徒的民眾，行為令人欽佩，已要求檢警調等單位全面追查歹徒犯案動機，向社會交代。中央社 ・ 57 分鐘前 ・ 發起對話
57歲英勇伯遭砍死！ 學測生手寫信哀悼：感謝見義勇為
台北市昨（19）日發生隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文在北捷、中山商圈擲多枚煙霧彈後隨機砍人，最後墜樓身亡。該起社會案件震驚全台，一名57歲余姓男子在北捷阻礙煙霧彈後，被張嫌捅傷送醫急救仍回天乏術。有學生寫下手寫信向余男致謝，「英雄辛苦了！R.I.P」。中天新聞網 ・ 49 分鐘前 ・ 發起對話
竹縣湖口鄉代表會也提案普發5千 公所回應了
繼新竹縣橫山鄉普發5000元，湖口鄉由鄉民代表會副主席翁紹軒提案，也建請公所研議普發現金每人5000元，以振興經濟，獲得主席詹益祿及8名代表連署；但對此，鄉長吳淑君表示，湖口鄉尚有眾多建設要向中央及縣府爭取經費，發普現金將影響補助並造成財政衝擊，所以「湖口鄉公所不會普發現金5000元」！自由時報 ・ 43 分鐘前 ・ 發起對話
日本議員訪問團將訪台 日媒：協調拜會賴總統
（中央社東京20日綜合外電報導）日本眾議員、自民黨幹事長代行萩生田光一將在明天起訪問台灣3天。共同社、朝日電視台、日本放送協會（NHK）等日媒報導，他正在協調於訪台期間，與總統賴清德會晤。中央社 ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
北捷恐攻釀4死2人仍在加護病房 賴清德：責成檢警調查犯案動機
賴清德今日上午臨時新增行程，依序前往臺大醫院、臺北市立聯合醫院和平院區及中興院區，探視日前北市隨機襲擊事件中的傷者。他表示，對於昨晚這起駭人暴力事件中不幸罹難的民眾表達深切哀悼，並向家屬致上慰問之意。此外，他也同時感謝臺大醫院、三軍總醫院及各醫療院所全力...CTWANT ・ 53 分鐘前 ・ 發起對話
日本經濟代表團擬訪北京 盼中國安排接待
（中央社台北20日電）共同社報導，日中經濟協會會長進藤孝生日前在東京與中國駐日大使吳江浩會面提出，希望中方安排接待由該協會、日本經濟團體聯合會及日本商工會議組成的經濟代表團於明年1月訪問北京的行程。中央社 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
台北市隨機殺人釀4死 賴清德下令徹查是否遭人指使
CNEWS匯流新聞網記者李映儒／台北報導 台北車站與南西商圈昨晚間發生隨機殺人事件，造成包含凶嫌在內4死、9傷，引發社會高度不安。總統賴清德今（20）日上午前往台大醫院探視傷者，表示對這起駭人的暴力攻擊事件中不幸罹難的民眾，表達最深切的哀悼，並向家屬致上慰問；同時，他已要求檢警調相關單位，針對嫌犯個人背景、犯案動機、是否有共犯，以及是否有人在背後指使，務必進...匯流新聞網 ・ 26 分鐘前 ・ 發起對話
憲法法庭判憲訴法新制違憲 馬任命的前大法官黃虹霞：台灣全民的福氣
立法院國民黨、民眾黨立委去年聯手強勢三讀通過「憲法訴訟法修正案」，導致憲法法庭空轉一年，憲法法庭昨宣判憲訴法新制違憲，即日起失效，讓憲法法庭得以復活。2015年獲得時任總統馬英九提名擔任司法院大法官的黃虹霞受訪表示，這是台灣、全民的福氣，如果憲法法庭沒有站起來，民主法治的機制就會崩潰，她也想向這五位自由時報 ・ 54 分鐘前 ・ 發起對話
騎士等紅燈被張文砍死！死者姊心碎問犯案動機 卓榮泰：努力還大眾真相
北捷台北車站、中山站一帶昨（19）日發生隨機攻擊，27歲的兇嫌張文丟擲煙霧彈、砍殺路人後墜樓，整起事件釀成4死11傷，其中一名37歲的蕭姓機車騎士只是在等紅燈，就被張文持長刀砍頸，送醫不治。行政院長卓榮泰今（20）日前往醫院探視傷者，也見到了騎士的親姊姊。他承諾，了解動機之後，該檢討、該加強的一併會來處理，一定努力讓這個事件真相還給社會大眾。三立新聞網 setn.com ・ 39 分鐘前 ・ 發起對話
獨／劉書彬遭指控霸凌 昔學生再爆：逼走系秘、介入學生自治！
論壇中心／綜合報導民眾黨立委劉書彬昨（18日）遭前助理邱子安指控「無差別的職場霸凌」，以「貶低、折磨、監視」下屬為樂趣，劉書彬今（19日）表示，這種事無法一時間講清楚，不予置評。過去曾修劉書彬課程的學生Lily透過視訊連線在《台灣向前行》節目中透露，劉書彬在當學校還曾逼走系學會秘書、心情不好就罵系辦工讀生。Lily指出，自己當時是系學會的權益部部長，負責彙整同學們的意見，同學們都說「劉書彬教得很爛」，而劉書彬就在半夜2點打電話來，要求把同學意見下架，「還要公開道歉、親筆簽名，隔天早上8點公布，不然就要告我」，劉書彬還情緒勒索說「我對妳很失望，很多老師要告妳，很多學長姐都很不高興，要封殺妳，讓妳在政治圈混不下去」。Lily感嘆，這件事對自己產生的陰影很大，當時去上課時都很害怕，就算事情經過了7年左右，到現在都還會去心理諮商討論這件事。Lily表示，劉書彬的風評非常不好，不管是在學生、老師之間都一樣，她在當系主任的時候就很愛找麻煩，當時系上有一位做了很久的秘書，在劉書彬上台後不斷被找麻煩，系秘後來真的受不了就轉崗了。除此之外，劉書彬如果心情不好，就會去罵在系辦公室打工的同學，「大家都很不滿，私底下會抱怨」。Lily透露，自己後來沒有被劉書彬告，但當時「她介入學生自治，威脅系學會要把我開除，我就真的被開除了」針對Lily同學爆料內容，節目致電求證，劉書彬委員辦公室回覆「不予回應」。原文出處：獨家／劉書彬遭立院助理指控霸凌 昔學生再爆：逼走系秘、介入學生自治！ 更多民視新聞報導獨！助理費案「工會被摸頭」 這陣營助理私下找民進黨？柯嗆「不敢法庭直播」！ 張益贍：跟她直播保證十萬流量！藍追打國防部採購案？陳柏惟揭4部曲：肢解中央政府！民視影音 ・ 25 分鐘前 ・ 發起對話
北捷連環攻擊釀死傷！醫授煙霧彈自保重點：濕布遮口鼻、低姿態撤離
[FTNN新聞網]實習記者林子云／綜合報導北捷台北車站與中山商圈昨（19）日晚間接連發生攻擊事件，造成4死11傷。嫌犯在車站內及路面投擲煙霧彈，並持刀隨機攻擊...FTNN新聞網 ・ 52 分鐘前 ・ 發起對話
北捷攻擊4死！蔣萬安宣布：人潮聚集地即刻「全副武裝」升級戒備
北捷台北車站、中山站19日發生無差別攻擊事件，遭通緝的27歲男子張文施放多枚煙霧彈並持刀攻擊民眾，目前包括張文在內已有4人死亡，另11人受傷。台北市長蔣萬安今（20）日召開跨局處應變小組會議，並在會後表示，即刻起針對台北各人潮聚集地全副武裝的加強戒備，包括北車、西門、中山、圓山市集、信義計畫區等。另跨年、演唱會、路跑等活動也會全面升級戒備。三立新聞網 setn.com ・ 27 分鐘前 ・ 2
快訊/PO文下一站攻擊高雄車站「兄弟」 陳其邁公布IP掌握狀況！
北市昨晚發生隨機攻擊事件，包含凶嫌在內，造成4死9傷，高雄小港區在今（20）日凌晨也傳出有人丟擲煙霧彈，高雄市長陳其邁受訪表示，「那個是訊號彈，但跟相關的這些案件無關，已依《社會秩序維護法》移送法辦。」中天新聞網 ・ 35 分鐘前 ・ 發起對話
門口等女兒吃晚餐…背後突遭重擊「劇痛」伸手摸到血！轉頭才知被張文砍
桃園市27歲男子張文昨天（19日）傍晚在台北車站北捷M7出口、捷運中山站，犯下駭人的煙霧彈襲擊、隨機砍人案，隨後畏罪輕生。此案包含嫌犯在內共造成4死11傷，還有6人住院治療，昨天一名遭砍的受害女子，跟女兒約吃晚餐，在誠品南西店門口等候，背後突遭重擊，左肩感覺疼痛，伸手一摸發現流血，才知被捅一刀，所幸，當下意識清楚，送醫救治，暫無生命危險。三立新聞網 setn.com ・ 42 分鐘前 ・ 發起對話
家樂福改名 明年中全台換招牌
記者陳建興∕台北報導 繼八月起大潤發改名大全聯後，統一企業十九日宣布，子公司家福公司…中華日報 ・ 14 小時前 ・ 3
下班逛誠品南西遇襲！37歲男枉死、相驗結果出爐：腹部刀傷、肝臟破裂
本月19日晚間，台北車站M7出口、捷運中山站及誠品南西店，遭煙霧彈及長刀隨機攻擊，現年27歲的嫌犯張文，因妨害兵役遭通緝，於昨天晚間，帶著防毒面具犯案，釀4死11傷悲劇。其中，37歲的王姓男子，下班後到誠品南西店4樓購物，卻不幸遭攻擊，送往新光醫院搶救不治，今（20日）上午，檢察官抵達新光醫院相驗。初步確認，王男主要傷勢為右側腹部刀傷、肝臟破裂，阻擋時造成右臂有一處傷口，後續遺體將送往殯儀館。三立新聞網 setn.com ・ 47 分鐘前 ・ 發起對話
（獨家）北捷隨機砍人引恐慌！網喊「別去跨年」 賈永婕堅定表態：相信政府
台北捷運M8出口昨（19）日發生隨機攻擊事件，一名男子持煙霧彈與長刀在台北車站及中山捷運站一帶犯案，事件造成4人死亡、多人受傷，震驚社會。而隨著輿論擴大，還有網友在社群提到，認為近期應避免去人多的地方，如今年底跨年在即，更有人呼籲「跨年不要去」，今（20）日101董事長賈永婕也向本報做出回應。自由時報 ・ 50 分鐘前 ・ 發起對話
北捷隨機殺人事件 《台灣全民安全指引》可參考傷患處置章節
北捷隨機殺人事件撼動全台、引發各界高度關注，有網友立即拿出2025年由賴清德總統簽名的《當危機來臨時：台灣全民安全指引》（俗稱「小橘書」）中，完全找不到以「隨機攻擊」或「暴力事件」為標題的獨立頁面或章節。國防部官員表示，雖然沒有獨立章節，其核心安全邏輯是散見在「當危機來臨時」、「傷患處置」章節。鏡報 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
中山北車隨機攻擊4死11傷 仍有2人在加護病房
中山北車隨機攻擊4死11傷 仍有2人在加護病房EBC東森新聞 ・ 2 小時前 ・ 發起對話
無尾熊誤闖市區搭公車！「手握扶把畫面」34萬網友搶看
國際中心／張予柔報導澳洲布里斯本市區日前出現一幕超萌畫面，一名公車司機在行駛途中發現一隻無尾熊誤闖市區，甚至爬上道路分隔島的號誌燈桿上，差點掉在馬路上。為了避免無尾熊受傷，司機決定將牠帶上車，畫面曝光後迅速在網路上引發討論，讓不少網友直喊「萌翻了」。民視 ・ 17 小時前 ・ 1