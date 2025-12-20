北車隨機攻擊案…星巴克降鐵捲門護客人？北捷還原真相

北車M8出口遭丟煙霧彈，鄰近的星巴克第一時間降下鐵捲門。記者翁至成／攝影

通緝犯張文昨天在台北車站丟煙霧彈和汽油彈，引發濃煙和火勢。第一時間鄰近的星巴克降下鐵捲門，顧客紛紛發文感謝店家，也有人大讚台北捷運公司系統讓鐵捲門自動下降。北捷回應，北捷場域設有警報偵測器，當偵測到煙霧後，會觸發安全機制，該區域鐵門會陸續自動下降。

嫌犯張文在北車丟煙霧彈，鄰近出口的星巴克在第一時間降下鐵捲門，保護店內顧客。記者林伯東／攝影

捷運公司表示，昨晚發生煙霧彈時，星巴克人員於第一時間察覺，先按鈕降下一側鐵門以保護顧客跟店員安全，接著煙霧觸動警報偵測器，連動該門市所有鐵門陸續自動下降，後續在捷運警察的引導下，平安讓顧客店員離開現場。

一名網友表示，星巴克的危機處理很棒，當下要進去前，就已經鎖門，後來還安排店員為現場客人送一杯茶，還要謝謝警察來得很快，「從聞到煙霧彈味道，到警察來疏散，應該沒有5分鐘。」

也有網友說，「是北捷車站的偵煙器偵測到煙霧，自動連動控制系統，讓鐵捲門作動自動下降」、「那個是捷運站的機制，每個捷運站都有，因為鐵捲門防火，還好在那邊上過班有演練過。」

