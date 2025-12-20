北車隨機攻擊案！ 賴.卓.蔣聽取專案報告.提升戒備

台北市 / 綜合報導

台北市昨晚發生隨機襲擊事件，總統賴清德跟行政院長卓榮泰，今(20)日上午也分別前往6間醫院探視傷者，並召集跨部會首長進行專案進度報告，賴清德強調，已要求檢警調相關單位全面徹查，一定要將真相向社會交代，確保民眾安全與社會安定。台北市長蔣萬安也在緊急應變專案小組會議後宣布，台北市各商圈人潮聚集的地方，以及年末大型活動，警力戒備都將全面升級。

一臉嚴肅認真聽取簡報，北捷隨機攻擊事件，總統賴清德行政院長卓榮泰，台北市長蔣萬安等跨部會官員，也都通通列席，總統賴清德說：「在這個重大時刻，非常希望中央跟地方能夠攜手合作。」

下令全面徹查給社會交代，賴總統一早更是馬不停蹄，9點抵達台大醫院探視傷患，緊接著陸續前往，聯醫和平院區中興院區慰問，同一時間卓榮泰，也分別前往三軍總醫院，三總松山分院及馬偕醫院，賴卓兩人分進合擊，行政院長卓榮泰說：「給政府多一點時間和信心，給台灣多一點時間跟信心，一定努力讓事件真相還給社會大眾。」

面對網路出現恐嚇貼文，點名將高雄車站列為下個目標，卓揆也撂下重話，至於市長蔣萬安召集各局處，進行緊急維安應變小組會議後，也宣布北市維安全面升級，台北市長蔣萬安說：「針對台北市接下來，各商圈，人潮聚集的地方，戒備全面升級，全市升級。」

傷亡者的後續協助，市府同步建立聯繫窗口，而事發第一時間，蔣萬安就在副市長李四川陪同下，趕抵現場並依序前往，台大醫院馬偕和新光醫院探視傷者，再二度回到台北車站親自坐鎮，行政院長卓榮泰(12.19)說：「要求警政署徹夜要設法找出這個嫌犯。」

卓榮泰案發當晚同樣趕場，不只帶領內政部長劉世芳等人，到台北車站到場關心，還一一前往中正一分局台大醫院等，中央地方通力合作，也要讓這起不幸事件盡快水落石出。

