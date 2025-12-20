北車隨機攻擊！ 「張老師」教你穩定情緒與自我照顧

北捷及南西商圈持刀隨機傷人案 ，警方20日在北捷台北車站案發地點附近加強戒備。（趙雙傑攝）

捷運台北車站與中山站昨日發生隨機攻擊事件，造成全國民眾恐慌。救國團主任葛永光以「張老師」基金會董事長身份表示，除了向不幸罹難者致上最深切的哀悼，也向所有受傷民眾及其家屬致以關懷，祈願傷者能夠早日穩定康復出院。

葛永光從心理諮商與心理衛生觀點出發，提供幾點安定情緒與自我照顧的建議，盼協助社會大眾在面對震驚不安時，多一份理解與支持。

葛永光提到，建議民眾選擇可信賴的新聞或政府訊息來源，定時而非一直不斷收看相關報導，以掌握必要資訊即可，避免讓自己長時間沉浸在血腥畫面與驚悚描述中。

葛永光提到，面對突如其來的暴力事件，感到害怕、悲傷、憤怒甚至麻木，都是自然且可被理解的反應，並不代表軟弱或「想太多」，鼓勵民眾找可信任的家人、朋友或同事，適度分享自己的感受與擔心，透過說出來整理心情，而非一個人壓抑承受。對於兒童與青少年，照顧者可以用簡單、清楚且符合年齡的語言說明事件，讓孩子知道可以提問、可以害怕，也可以尋求大人陪伴。

對於在現場或透過畫面接觸事件的孩子，葛永光提出「張老師」基金會建議，大人可以先傾聽他看到了什麼、怎麼想、怎麼感覺，而不是急著否定或淡化其害怕感受。可以一起討論「遇到危險時可以怎麼求助」、「哪些地方有大人或工作人員可以協助」，在不誇大恐懼的情況下，建立務實的安全感與因應方式。

葛永光說，一段時間後，仍持續出現嚴重失眠、惡夢、反覆回想畫面、極力避免與事件相關的人事物、情緒明顯低落、影響工作或學業、或有傷害自己與他人的念頭時，建議儘早尋求心理諮商、精神醫療等專業協助。「張老師」長期關注青少年與社會大眾的心理健康，透過1980電話專線與網路諮詢等多元服務，提供可近性高且保密的支持管道，鼓勵有需要的民眾主動運用相關資源。

