北車隨機攻擊？男無故踢2男大生 遭警帶回偵辦

昨（10）天下午5點多，捷運台北車站M7出口，發生一起疑似隨機攻擊事件。（圖／東森新聞）





昨（10）天台北車站附近人潮相當多，因為有寶可夢粉絲的聚會。沒想到有兩名男大生坐在M7出口旁邊玩寶可夢時，竟然莫名遭到陌生人出腳踢人。兩人當下突然被踢，嚇了一大跳趕緊報案，還一度擔心是不是又發生隨機攻擊事件，於是交由警方偵辦。警方獲報到場後，將動手男子帶返所，並依社維法送辦。

捷運台北車站昨天又再度發生疑似隨機攻擊事件，事發在昨天下午5點多，地點就在捷運台北車站M7出口。當時有兩名男大生原本坐在角落一起玩寶可夢，沒想到卻發現有一名陌生男子朝他們靠近，在附近徘徊大約三秒後，突然出腳攻擊，導致兩人都被踢到。

兩人當時第一時間沒有其他地方可以逃跑，所幸事發當下有路過的民眾發現狀況，立刻協助撥打110報案。同時，因為該地點有捷運警察守望並巡邏，警方在兩分鐘之內就趕到現場，第一時間協助處理後續狀況。

警方到場後，將這名出腳踢人的男子帶回派出所偵辦。男子供稱，因為覺得「這樣很好玩」，只是想逗這兩名男大生一起玩，沒想到最後仍被依涉違法移送。

