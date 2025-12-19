北車隨機攻擊！苗博雅要求「市府立刻擴大戒備」：阻止任何潛在模仿

社會中心／黃依婷報導

男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙。（圖／翻攝畫面）

今（19）日五點多正值民眾下班時間，台北車站內M7出口1名男子不明原因丟擲多顆煙霧彈，當場傳出爆裂聲及濃煙。嫌犯隨後轉往北捷中山站作案，現場血跡斑斑，犯案男子最後疑似畏罪從高處墜落。對此，台北市議員苗博雅也承諾，將要求市府立刻擴大戒備。

苗博雅發文，跟各位市民朋友報告，捷運臺北車站、中山站，傍晚發生不幸的煙霧彈襲擊及利刃殺傷事件；目前掌握，兩地為同一人犯案。嫌犯被警方圍捕時跳樓，失去呼吸心跳，已死亡，受害者醫護正全力搶救中。傷者人數持續清查，提供協助。

苗博雅也表示，同時也會要求市府全力搶救傷者，提供受害者最完善的醫療，並要求市府立刻擴大戒備，加強全市捷運站、公共場所安全檢查，及增加維安人力，要阻止任何潛在的模仿或共犯，任何不肖之徒若試圖挑戰法網，必將全力追捕，繩之以法，嚴懲不貸。

苗博雅指出，一般市民若遇煙霧彈，立刻掩口鼻，身體壓低，移動至空曠處，不用再試圖滅火，先清場保護自身安全為優先，也喊話市民，「此時此刻，我們要比平時更堅定，團結守護彼此，要謹慎，不要慌亂」，未來也會持續監督市府，提供傷者最完善的醫療，加強大眾運輸和公共場所的維安，提供市民最需要的協助。

