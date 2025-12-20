北車隨機攻擊 賴清德令建立制度：快打部隊要往「反恐警力訓練」建置

記者劉秀敏／台北報導

總統賴清德赴警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告（圖／翻攝畫面）

27歲男子張文19日傍晚在北捷台北車站及中山商圈丟擲煙霧彈、持刀傷人，連同墜樓身亡的張文在內，此事件造成4死11傷，引發社會高度關注。總統賴清德今（20）日上午前往警政署聽取專案進度報告時表示，希望中央地方攜手合作，共同應對這個重大事件，除持續提供醫療健康照護之外，也要全面深入並擴大對案件的調查，內政部警政署要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，不僅是治安的快打部隊，更要往反恐的警力佈置訓練來建置，才有辦法保護台灣社會安定，以及台灣民眾的安全。

賴清德、卓榮泰今日上午先分別前往醫院探視傷者，隨後並到警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。

賴清德致詞時表示，昨天晚上發生在北車以及北捷中山站周邊，這一起駭人有計劃的暴力攻擊事件，已經造成3位民眾加上歹徒共4人死亡，也造成11名民眾輕重傷。今天早上，他跟卓榮泰分別前往醫院探視仍然住院中的6位病人，除了感謝各大醫院第一時間竭盡所能提供民眾最好的醫療之外，也特別向在這次事件中不幸身亡的民眾表達哀悼、慰問家屬，同時向在過程中奮勇阻止兇手傷害民眾，或是現場救助受傷民眾的朋友表達敬意跟感謝。

賴清德說，這個事件震驚台灣社會，也造成相當嚴重的傷亡，所以他特別來到警政署聽取整個事件的調查結果跟應有的處置作為，從稍早署長張榮興的簡報，可以清楚看得出來，警政署跟台北市政府警察局的警力，在第一時間都做出應有的作為。他也感謝卓榮泰，在昨天晚上第一時間就前往北車，了解整個情況，也指揮相關部會成立專案小組，並肯定台北市長蔣萬安籌組緊急安全小組。

賴清德強調，在這個重大時刻，非常希望中央地方攜手合作，不分黨派，共同應對這個重大事件，不僅要把衝擊降到最低，也希望能夠檢討改進，建立一套制度，不管是避免，或是當事件發生時可以快速因應，保護民眾的安全。

因此，賴清德也做出幾點指示，希望大家共同朝此方向一起精進。第一，在醫療照顧方面，各大醫院除了及時提供醫療服務以外，後續的長時間健康照護跟心理輔導，應該要有計劃性地推動，中央政府跟地方政府應該共同合作，妥善推動此事。

賴清德指出，第二，要強化成立專案小組的功能，法務部長鄭銘謙稍早提到，台高檢已指揮相關單位成立專案小組，希望專案小組應該要全面深入、擴大對這個案件的調查，包括兇手背景、犯案動機、有沒有幫兇、有沒有受人指使、他的金錢來源到底來自何處？不因為第一時間沒有查到線索，就輕易放過，一定要持續追查，務必把真相公布給台灣社會，讓民眾能夠清楚了解一切的情況。

賴清德接續提到，第三，政府應該以這個案件為鑑，卓榮泰、蔣萬安、交通部長陳世凱都分別提到，包括機場、車站、捷運等人流多的地方，或是重要的活動，都會加強佈置警力，「這個很好，我們仍然要持續檢討精進擴大，而且建立制度。」一定要讓快速部隊發揮功能，同時也要考量反恐的警力作為、制度化地建立。不管這個案子最後調查的結果如何，但這種有計劃性地，先從網路購買煙霧彈、個人有能力製作汽油彈且為數不少，最後甚至跳樓自殺，政府都應該要更謹慎、更積極地來建立一套制度。

賴清德強調，內政部警政署要跟各縣市警察局強化快速打擊部隊的功能，一旦接獲電話、一旦接獲訊息，快速部隊一定要全速趕到，而且要有能力制止這種攻擊行為，更要提升到，不單純是治安的快速打擊部隊，要往反恐的警力佈置訓練，在制度上來建置，才有辦法保護台灣社會安定，以及台灣民眾的安全。

最後，賴清德表示，對於不幸在這次事件中失去寶貴生命的民眾、英勇抵抗歹徒避免傷害進一步擴大的民眾，或是受傷民眾的撫卹、補償、獎勵，甚至後事料理的協助，政府都應該要好好來協助民眾、幫助民眾。

