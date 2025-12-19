北車隨機攻擊57歲男仗義阻兇嫌遭刺身亡 蔣萬安不捨：致上最高敬意

台北捷運台北車站、中山站今天傍晚發生隨機攻擊事件，一名57歲男子見嫌犯在M7出口投擲煙霧彈，挺身而出試圖制止，卻遭對方持利器刺傷，送往台大醫院急救後仍宣告不治。對此，台北市長蔣萬安表示，他感到非常心痛、不捨與感動，並向熱心民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。

蔣萬安。（圖／中天新聞）

蔣萬安深夜在臉書發文表示，台北市今天發生一起不特定襲擊事件，他感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。第一時間，市府即刻成立「1219台北市緊急維安應變專案小組」，稍早已緊急召開跨局處會議，由他親自主持、彙整各局處資訊，明天一早也會再次召開會議，親自緊盯進度。

廣告 廣告

捷運台北車站和中山站19日發生隨機傷人事件。（圖／警方提供）

蔣萬安指出，醫療救援部分，市府即刻給予全面的救助。他也親自前往台大、馬偕、新光醫院了解狀況、慰問家屬。針對傷亡民眾，已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助；為了保障市民安全、穩定社會秩序，他也已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制，提高台北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率。捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。嫌犯最後在逮捕過程中畏罪墜樓死亡，他也要求警察局深入調查、釐清案情。

隨機攻擊案嫌犯張文19日晚間6時許在中山站山圈丟擲煙霧彈。（圖／Threads@eddie_xiao授權提供）

蔣萬安說，「今晚我在台大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。」他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動；另外，在中山站外有兩位傷者倒地，一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間，「我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。」

延伸閱讀

北車、中山隨機攻擊釀死傷！蔣萬安：即刻啟動全市加強維安戒備

北車、中山「無差別攻擊」嫌犯墜樓！蔣萬安公布他身分：87年次是通緝犯

北捷驚傳投擲煙霧彈無差別攻擊！蔣萬安：一定從重從速究責、絕不寬貸