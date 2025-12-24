北車隨機殺人催生小橘書改版 劉世芳：預算夠就編列更新版印刷

台北捷運北車及中山站日前發生隨機殺人案件，內政部長劉世芳今（24）日表示，有「小橘書」之稱的台灣全民安全指引將從官方網站改版，增加「暴力襲擊」與「無差別攻擊」發生時的自救與躲避指引，若預算足夠將編列更新版印刷。此外，針對台北市長蔣萬安宣布26日將比照跨年規模舉行高強度演練，劉世芳強調中央將尊重地方規劃，全力提供警力支援。

內政部長劉世芳。（資料圖／中天新聞）

劉世芳今天赴立法院內政委員會審查《住宅法》部分條文修正草案前接受媒體訪問時說明，115年中央政府總預算現在還在立法院，不敢確定明年的立法院是不是會讓內政部再印小橘書，不過會極力爭取。她指出，目前小橘書總共發放680萬本，發放比例達86%，在偏鄉地區，尤其是16個縣市，透過包括宮廟等人潮聚集較多的地方宣導，效果都非常好。

廣告 廣告

劉世芳續指，這次北捷事件發生後，都會地區詢問度很高，內政部現在先著手從官方網站上面補改版，針對大家比較擔心的暴力襲擊、大規模恐攻案件，也會按照國土安全處的律定放到網站內容中。她強調，先放在官方網站，如果預算足夠的話，就會把它編列在下一次更新版。

台北市長蔣萬安。（資料圖／中天新聞）

針對台北市政府預計26日在捷運市府站及市府轉運站舉行跨局處高強度演練，劉世芳表示，中央將尊重台北市警方的相關律定與規劃。她透露，內政部已在上週末掌握，全台22個縣市在農曆過年前，將有多達137場大型活動，不論是傳統年節活動或是跨年等大型歡樂活動，警政單位皆已提前因應。

劉世芳也提到，若各縣市警察局在活動期間，無論是在警力支援或其他民力支援方面，有需要警政署協助之處，中央都會全力配合與支援。她表示，目前已向警政署提出支援申請的縣市包括台北市與高雄市，中央警政單位將依地方需求提供必要協助，以確保大型活動與演練期間的安全與秩序。

延伸閱讀

騰訊出招！英媒：砸3百億「繞道日企」 使用輝達頂尖AI晶片

輝達買點來了！華爾街投行：十年難得一見

《路透》稱輝達農曆春節前交陸首批H200晶片 採購案仍未獲准