北車隨機殺人嘻小瓜提「唯一死刑」 嗆酸民「希望躺下的是你」急刪文道歉

嘻小瓜嗆酸民後道歉。翻攝嘻小瓜 - 謝紹宸 kuakua臉書

台北車站及中山商圈昨（19日）晚間發生震驚全台的隨機殺人事件，造成4死9傷的慘劇，社會各界紛紛對受害者表達哀悼。藝人嘻小瓜在社群平台對此發表強烈看法，主張隨機殺人者應處「唯一死刑」，卻因言論過於激進與網民發生口角。面對網友質疑其法治觀念，嘻小瓜一度情緒失控反嗆：「真希望躺下的是你本人」，此舉引發輿論撻伐。隨後他緊急刪除爭議言論，並於深夜發長文致歉。

主張唯一死刑遭網質疑法盲

嘻小瓜在獲悉北車恐怖攻擊事件後，於社群網站情緒激動地發文，認為針對此類殘暴罪行應採取「唯一死刑」以示懲戒。然而，此番言論隨即引來部分網友留言，認為其不了解現行法律架構與審判程序，批評其為「法盲」。嘻小瓜在憤怒之下直接回擊網友，咒罵希望受害者是對方本人，失序言論瞬間將戰火擴大，遭到大批網友圍剿。

嘻小瓜提「唯一死刑」發文，嗆網友「希望躺下的是你」，現已刪文。翻攝Threads @kuakua_0629

深夜刪文道歉坦言思考不周

眼見爭議愈演愈烈，嘻小瓜隨即刪除原始文章與嗆聲評論，並於深夜再次發文。他在文中坦承自己學識不足，是憑藉人生經歷中「殺人償命」的傳統觀念在第一時間發言，導致用字遣詞不當。他提到，由於長期關注社會新聞，看到許多想活下去的人卻無法決定生命終點，內心感到極度難過，才會誤以為利用死刑就能有效嚇阻犯罪，忽略了法律層面的專業程序。

被嘻小瓜詛咒的網友怒回擊。翻攝Threads

期許未來謹言慎行呼籲大眾注意安全

嘻小瓜在道歉文末段強調，為了不想持續製造恐慌與紛亂，才決定將原始文章移除。他表示，未來會更加注意自己的公眾人物身份，在發言前保持謹慎與理性，避免再因情緒化導致思想不周。最後，他也呼籲大家在近期要好好防範，注意自身出入安全，避免憾事再次發生。

嘻小瓜被嗆很生氣。。翻攝Threads @kuakua_0629

嘻小瓜刪文後，道歉全文。嘻小瓜被嗆很生氣。翻攝Threads @kuakua_0629

★《鏡報》關心您： ◎勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽，請撥打1995 ◎如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單，請撥打1925



