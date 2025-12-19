北車隨機殺人後…警陸空戒備 北市設反恐應變中心

台北車站與捷運中山站昨晚發生歹徒無差別攻擊民眾事件後，大批警力在中山捷運站加強巡邏。記者葉信菉／攝影

台北車站捷運站Ｍ８出口及誠品百貨南西商圈，昨通緝犯張文丟擲煙霧彈及持刀隨機傷人案，造成四死九傷，警政署通令全國各火車站、捷運、航空站加強戒備及巡邏，台北市也在昨晚成立反恐應變中心，因應可能發生的意外狀況。警政署與市警局支援捷運警察隊現有警力共二百人，強化捷運系統車站及車廂巡守。

交通部長陳世凱表示，第一時間已立即責成高鐵、台鐵成立應變小組，維持高度警戒，並由防災中心統一調度應變，並加強場站及車站巡防。

廣告 廣告

警政署表示，目前已在全國大眾運輸系統場站等場所，加強巡邏、重點守望，並與當地警察局、分局，加強協調、通報聯繫、立即應處，截至昨晚全國共使用警力一九三二人次。

另外，警政署長及台北市警察局長昨深夜在中正一警分局召開專案會議，要求釐清犯嫌作案動機、計畫及是否還有共犯。

昨天傍晚北車隨機殺人案發生後，由於事涉敏感地點，台北市警察局長李西河、台北市刑警大隊長盧俊宏立即趕往現場，當時雖還未意識到是隨機恐攻，不過因為北車是重要敏感地點，警方立即展開刑案偵辦程序，除出動鷹眼小組調閱嫌犯行蹤、M化車準備出發，也下令預備外勤警力，隨時準備出動。

事發後不久，中山南西商圈再發生恐攻案件，警察局研判可能為同一人犯案，除要求中山分局立即疏散現場民眾，發上封鎖線，準備圍捕嫌犯，由於民眾已產生恐慌，加上不確定是否有共犯，為防範模仿效應，台北市警察局決定成立反恐應變中心，同時警政署、刑事警察局等單位派人支援，各警分局、派出所主官回到駐地隨時因應可能狀況，並對人潮擁擠及交通要點展開巡邏。

儘管目前跡象是孤狼犯案，但警政署不敢大意，針對周末假日期間重大活動及人潮聚集場所，警方將協同相關場所管理單位從業人員及保全人員強化聯防。

【看原文連結】

更多udn報導

北捷隨機砍殺！嫌犯老家無人應門 鄰居曝互動

日人寧去韓也不來？網揭3缺點：台灣人自己都嫌

他見貴族世家自助吧1區沒人搶 網見菜色：吃爆

「剝下死去師父的臉」當咒物 泰國神秘儀式真實存在