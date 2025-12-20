北車隨機殺人最新傷亡名單！累計4死11傷 2人仍在加護病房

嫌犯張文在捷運北車站、中山站商圈隨機殺人，釀4死多傷，警消在現場搶救傷患。（翻攝畫面）

嫌犯張文昨（19日）在捷運台北車站M7出口、中山站丟煙霧彈襲擊並隨機殺人，犯案再畏罪輕生不治，案件震警社會，根據衛福部今日最新傷亡統計，共4死11傷，死者包括凶嫌張文；傷者有6人持續留院治療，其中2人還在加護病房觀察。

衛福部今日上午發出聲明表示，北捷煙霧彈事件發生後，第一時間就透過台北區緊急醫療應變中心（EOC, Emergency Operation Center）協調各急救責任醫院，全力協助快速安置病患，提供醫療照護。

根據衛福部最新統計，截至12月20日上午6點25分，北捷煙霧彈事件送醫傷病患共計15人，收治於新北市、台北市10間醫院。其中4人傷重不治死亡，包括畏罪輕生的嫌犯張文。

詳細傷亡名單如下：

【死亡】

1.余男：57歲，背部刀傷，送醫宣告不治（北車）

2.犯嫌張文：27歲，墜樓外科OHCA送醫宣告不治。（中山站、誠品南西）

3. 蕭男：37歲騎士，頸部刀傷送醫宣告不治。（中山站、誠品南西）

4. 王男：37歲逛街民眾，心臟外傷送醫宣告不治。（中山站、誠品南西）

【受傷】

1.劉男：54歲，捷運局員工，輕微嗆傷，送馬偕

2.蔣男：20歲，胸部穿刺傷，送內湖國醫。

3. 汪男：30歲，頸部外傷，送台大。

4. 黃女：56歲，左手受傷、肩部割傷，送中興。

5. 黃女：50歲，左臉、下巴撕裂傷，送松山三總。

另有2男4女受傷，自行前往新光、和平、輔大、國泰、亞東醫院及土城長庚就醫，合計11名傷者。

