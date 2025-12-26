北車隨機殺人案兆豐銀行員遇害 兆豐金總座：不捨會以最優撫卹

兆豐金總經理張傳章．陳俐妏攝



日前北車發生隨機殺人事件，兆豐銀行37歲行員不幸遇害。兆豐銀也公告說明，對此悲痛不捨並協助家屬治喪。兆豐金總經理張傳章表示，銀行董總都在第一時間前往醫院慰問家屬，並會有最優惠的撫恤，希望他能在天上當天使，家屬也能夠節哀。

張傳章今天出席兆豐投信00982T掛牌上市典禮，接受媒體採訪時表示，事件發生後第一時間，兆豐銀董總就前往醫院慰問家屬，董事長也說明會用最優惠的撫恤。

張傳章指出，不幸遇害的行員才30幾歲，聽到消息後非常不捨，希望他能在天上當天使，他的父母也能夠節哀。

