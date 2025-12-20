北車隨機殺人案如漫畫劇情 作者驚：幾乎一模一樣

台北市 / 綜合報導

這起無差別的攻擊案件，震驚全國人民，也讓不少附近住戶相當恐慌。還有知名作家在社群貼文，說嫌犯的犯案手法、位置，都跟自己創作的漫畫不謀而合，貼文一出，立刻引發熱議。不過，有些讀者擔心會引發模仿效應，對此，作家也解釋，漫畫情節不太可能靠一己之力完成，主要還是希望透過預判，來思考還能如何預防。

手中書本一攤傳統的多格漫畫，他是知名作家梁紹先，這回再次翻開自己的創作，因為這本漫畫裡頭的場景，意外跟19號發生的隨機攻擊案有驚人巧合，梁紹先在社群PO文，把自己創作的漫畫劇情，和嫌犯張文作案位置手法，稍微比對一下，像是漫畫中提到，包含台北車站發生爆炸造成死傷，以及嫌犯投擲煙霧彈的地方，都靠近M8出口幾乎相同，只是一個在地面一個在地下，梁紹先更指出，M7到M3出口的B1區域人少，容易被鎖定為恐攻準備區，也能在短時間內，到人潮密集的地方發動，位置就在捷運淡水線跟板南線交界，當時作品也是以此考量來繪製。

作家梁紹先說：「(漫畫)畫的是說，如果我們遇到戰爭的話，我們該怎麼辦，預判出各種情況，然後我們是否能夠看完漫畫，我們能夠預先準備做好處理。」但文章一PO，卻有不少讀者傳訊給他，也憂心可能造成模仿效應。

作家梁紹先說：「能夠完成漫畫裡面的行為，是必須要大量的那個人員跟組織，還有團體的，那個是屬於那種國家行為，經過特種部隊訓練的那種才有可能發生。」

附近住戶說：「有嚇一跳，怎麼會台灣發生這種事情啊。」附近住戶說：「覺得怎麼會隨機這樣殺人，出來就不敢隨手一直看手機了。」隨著漫畫書曝光，無論相似度多少，這起疑似預謀的犯案，已經引起各界關注。

