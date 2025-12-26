北車隨機殺人案爆治安隱憂 季連成：強化整合機制避免多頭馬車

台北市19日發生隨機攻擊事件，震驚全國，針對未來改善社會維安體系方向，行政院政務委員季連成指出，政府機構建置很完整，但事件發生後多頭馬車沒有整合，所以未來應在上層有整合機制，防止連環事件發生。

北車爆發隨機殺人案。（圖／中天新聞）

季連成日前接受自由時報「官我什麼事」專訪，節目今天播出。

季連成表示，行政院事發後，首先有檢討相關機制，其次未來會整合監控系統，例如台北車站有監控系統，警政署也有監控系統，重點是要整合監控系統，第3是未來類似事件將發布災防告警細胞廣播訊息（CBS），讓民眾有多一分警覺使傷害降低，第4則是情報傳遞，當事件發生要如何將情報傳遞到相關單位，最後則是社會安全網，當民眾受傷後的救護，應該更彈性且因地制宜。

廣告 廣告

季連成指出，政府機制再怎麼檢討，最重要的是民眾應該要有自己的維安、安全意識，才是避開災禍與災難的最好方法。

針對整合層面，季連成表示，政府所編設的單位，包含警政署、消防署、衛福部的醫院，機構建置很完整，但重點是當事件發生後，整合工作才是最重要，因為多頭馬車都在做自己的事情沒有整合，不知道下一個事件發生在哪裡，應該有更多的整合機制，在第一個事件發生時就消弭。

季連成說明，所以未來機制的檢討，將研究由誰擔當整合單位，以及各縣市的警察、消防單位，醫療體系等，是不是在整合下進行，而不是多頭馬車各行其是，分散處理速度與效率。

行政院政委季連成。（資料圖／中天新聞）

至於政府發放台灣全民安全指引（小橘書），季連成拿出日本的防災手冊，指出日本的手冊相當詳盡，手冊也非常厚，包含日本所面臨的天然災害，而台灣的小橘書有2個主軸，天然災害與軍事威脅，雖然台日內容不盡相同，但都是希望民眾有維安意識和危機意識，也就是憂患意識。

季連成說明，小橘書發放到每個家戶，希望每個家庭在災害來臨前能做好準備工作，以及最重要的是心理建設，面臨任何災害都可以舉一反三，因此內容精準、簡要，不見得要像日本手冊那麼詳盡、複雜，希望民眾都能閱讀小橘書，並做好心理準備，這也是發放小橘書最重要的目的。（中央社）

延伸閱讀

憲法法庭恢復！停砍年改會副署 卓榮泰：即刻聲請釋憲

停砍年金法案 政院26日決定不副署或聲請釋憲

賴清德與綠委研擬反制策略前 喊話藍白：以國家利益為最優先