北車隨機殺人案／首名死者非保全！英雄余家昶身分曝光 友人哀悼：忠烈祠入忠烈祠

台北車站19日晚間驚傳隨機殺人慘案，造成4死11傷的悲劇。首位遇難的57歲英雄余家昶，在生死關頭選擇挺身而出阻擋嫌犯張文，最終卻不幸英勇犧牲。事發後一度傳出余男為保全人員，但其多年好友悲慟發文澄清身分，並揭露余男私下熱血、正義的為人，哀悼：「他值得入忠烈祠。」

針對網路流傳余男從事保全工作的說法，友人沉痛表示，余家昶是一名學識豐富、熱心正直的平凡上班族，長年北桃通勤，事發當天早上兩人還互道早安，「余先生是我多年的好友，他是個正義、熱心的人。他每天往返北桃通勤，對股票專業與命理知識很有研究，永遠都幹勁十足。」如今，少了一位可以深夜長聊的知己，讓他相當心痛不捨，強調余男的義行應被宣揚，更值得列入忠烈祠受後人景仰。

事件曝光後，引發全台網友哀悼，許多民眾紛紛留言：「向壯烈犧牲的余先生致敬～一路好走！並懇請總統讓余先生入列忠烈祠！」、「英雄叫余家昶。台灣人永遠感念您。」、「謝謝余家昶先生，保護了台灣！」、「台灣人應該真心感謝余先生，他救了好多人的至親好友」、「余家昶先生再也見不到家人，可是他讓所有人都平安回到家見到自己的家人，謝謝你，挺身勇敢守護臺灣人」。

台北市長蔣萬安前往慰問時，轉述了余太太的心聲。余太太雖然情緒沉痛，但冷靜表示：「先生平時就是一個仗義直言、看到不公不義會站出來的人，這次他只是做了他一貫會做的選擇。」針對此不幸事件，台北市政府宣布將從優撫卹。除了北捷提供的500萬元保險補償金外，結合市府各項補助，余家最高預計可獲1280萬元。雖然金額無法彌補家屬的傷痛，但社會各界皆希望這份英雄精神能永遠被記住。

