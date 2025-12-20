北車隨機殺人釀3死！北檢專案小組追查犯案動機

台北市19日發生重大隨機襲擊殺人事件，犯嫌在台北車站丟擲煙霧彈並攻擊民眾，造成3人死亡。臺北地檢署檢察長王俊力第一時間指派重大刑案專責組成立專案小組偵辦，雖犯嫌已自殺死亡，檢方仍將全力釐清犯罪動機、查明有無共犯或組織。犯罪被害人保護協會臺北分會同步啟動關懷機制，協助被害人家屬。

台北市19日發生重大隨機襲擊殺人事件，犯嫌在台北車站丟擲煙霧彈並攻擊民眾，造成3人死亡。（圖／中天新聞）

臺北地檢署於第一時間獲悉北車發生重大刑案後，檢察長王俊力立即指派重大刑案專責組主任檢察官曾揚嶺率同檢察官黃冠中到場成立專案小組，並指揮臺北市政府警察局封鎖犯罪現場、蒐證及全力緝凶。本案犯嫌雖已自殺死亡，檢察官將指揮專案小組儘速查明犯罪動機、有無共犯及組織性存在，以釐清案發原由及確保社會安全。

被害民眾及犯嫌死亡情形，北檢立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因。（圖／中天新聞）

針對案發當日發生被害民眾及犯嫌死亡情形，北檢立即調派3組檢察官、書記官、法醫師待命隨時辦理相驗，以儘速釐清死因。檢方於19日晚間11時完成台大醫院余姓被害人之相驗事宜，另2位被害民眾及犯嫌之相驗工作，於20日上午分別在馬偕醫院、新光醫院及臺北市第二殯儀館同步進行。

臺灣高等檢察署檢察長兼犯保協會董事長張斗輝於19日第一時間即請臺北分會主委謝姓主委、志工及律師到場陪同家屬相驗，一路相伴給予關心支持並提供法律上的協助。對於傷者部分，犯保協會也安排前往慰問關心，以維護被害人家屬之權益。20日上午另2位被害人相驗時，犯保臺北分會亦請專責律師及志工到場陪伴關懷家屬，後續再協助被害家屬申請犯罪補償金、心理輔導、生活重建及經濟支持等事宜。

《中天關心您｜拒絕暴力行為，尊重身體自主權》

◆保護專線：113／110

◆反霸凌專線：0800-200-885

◆法律扶助基金會：02-412-8518

