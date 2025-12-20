北車隨機殺人釀4死6傷！蔣萬安深夜發文嚴厲譴責暴力 下令提高全市見警率

台北市長蔣萬安19日深夜發文，嚴厲譴責北車隨機殺人案。（翻攝自蔣萬安臉書）

針對捷運台北車站和中山站驚悚的隨機殺人事件，台北市長蔣萬安昨（19日）深夜表示，他感到痛心，也嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。他強調，為了穩定社會秩序，已要求全市提高車站、商圈及人潮聚集處的見警率，並給予受害者及家屬各項協助。

探視傷者和死者家屬後 蔣萬安再發聲

昨日這起重大的隨機殺人事件，已知造成4死6傷，死亡的包括嫌犯張文，以及3名遭攻擊的路人，台北市長蔣萬安昨晚先後前往台大、馬偕和新光醫院探視傷者，並慰問死者家屬，另於晚間9時20分在北捷台北車站接受媒體訪問。

蔣萬安深夜再透過臉書發文表示，針對這起不特定襲擊事件，「我感到非常痛心，並嚴正譴責任何蓄意攻擊的犯罪行為。」

市府成立維安應變小組 急整各局處資訊

有關處理進度，蔣萬安指出，第一時間市府即刻成立「1219臺北市緊急維安應變專案小組」，並已緊急召開跨局處會議，由他親自主持、彙整各局處資訊。蔣說，今天也會再次召開會議，親自緊盯進度。

蔣萬安表示，市府即刻給予醫療救援全面的救助，針對傷亡民眾，我已要求社會局採一案一社工、專人陪同並啟動醫療綠色通道，給予受害者及家屬醫療、心理、法律、慰問、保險等各項協助。

穩定社會秩序 人潮聚集場所加派警力

「為了保障市民安全、穩定社會秩序，我已即刻要求警察局及各單位，加強全市維安戒備及巡檢機制。」蔣萬安強調，會提高臺北市各車站、捷運站、商圈、人潮聚集處、各類大型活動的見警率，捷運站每日將動員70名警力，並向中央警政署請派85名維安警力。

至於嫌犯在最後逮捕過程中畏罪跳樓死亡，蔣萬安說，也會要求警察局深入調查、釐清案情。

蔣萬安提到，「我在台大醫院探視的其中一位民眾，案發時立即出手制止嫌犯，卻不幸受到攻擊、不治身亡。他的家屬告訴我，他平時就是一位仗義直言、富有正義感的人，我感到非常心痛、不捨與感動。」另外，在中山站外有兩位傷者倒地，也有一位女性醫師即刻施救，為傷者爭取更多黃金搶救時間。

針對勇敢制止嫌犯不幸死亡及受傷的民眾，蔣萬安說，「我想向這些熱心的民眾致上最高的敬意，感謝你們願意挺身而出。」

