北車隨機殺人重大死傷！鄭麗文：公共運輸空間任何暴力行為都不容忍

台北捷運今天（19日）傍晚發生暴徒投擲煙霧彈並砍人事件，27歲嫌犯張文在台北車站、中山站投擲煙霧彈並持刀砍殺路人，全案共造成3死6傷，這也是北捷繼鄭捷事件後，最嚴重隨機傷人案。對此，國民黨主席鄭麗文晚間發文強調，公共運輸是全民每日依賴的重要安全空間，任何暴力行為都不應被容忍。

張文今晚在北捷北車、中山站隨機殺人。（圖／翻攝畫面）

今年27歲的張文今天傍晚先在台北車站內丟擲煙霧彈並持刀刺傷路人，造成1死1傷，隨後轉移至中山站街頭投擲多枚煙霧彈，並拿出利刃隨機攻擊逛街民眾，再造成2名男子當場失去呼吸心跳、4人受傷送醫，全案共造成3死6傷。

針對北捷爆發重大治安事件，鄭麗文發文表示，感到高度震驚，也對受傷民眾表達最深的關心與慰問。鄭麗文指出，公共運輸是全民每日依賴的重要安全空間，任何暴力行為都不應被容忍。

國民黨主席鄭麗文。（資料圖／中天新聞）

鄭麗文提醒民眾，若身處車站或人潮密集處，請保持冷靜、配合現場人員引導疏散，發現可疑人事物務必立即通報，切勿轉傳未經查證的訊息，避免造成恐慌。

最後，鄭麗文希望，每一位國人都能夠安心出門、平安回家。

