北車隨機殺人震驚全台 專家示警：攻擊模式恐生根…防2週內現漣漪效應
捷運台北車站、中山站傳出駭人隨機攻擊案件，嫌犯張文殺人造成3死11傷，再畏罪輕生宣告不治，引發社會恐慌。中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰今（20日）分析指出，從張文犯罪模式來看，執行程度和過去鄭捷案相比更加成熟，意味隨機殺人的攻擊模式生根可能性大增，「這是最危險的」。他也示警，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩週內產生漣漪現象。
專家分析為什麼張文犯罪手法比過去成熟？
針對再傳捷運隨機殺人案件，中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰在臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，昨晚北車隨機殺人案事件發生後，有許多民眾找出他先前提出的「2026犯罪預測」，其中「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，都準確地與這一次的連續攻擊事件相呼應，讓他心中真的矛盾又震撼。
戴伸峰根據觀察寫道，此次的犯罪執行成熟度上升，無論是從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線等，幾乎一氣呵成，若與過去2014年鄭捷案，以及2024年中捷隨機砍人案相比，此案的犯罪執行程度都更加成熟。
隨機殺人後續造成最危險的情況是什麼？
「這代表隨機殺人的攻擊模式在台灣生根的可能性大增。」戴伸峰表示，先前的鄭捷案，是對於日本秋葉原案的模仿、中捷隨機殺人案是對鄭捷案的模仿，但此案對於先前案件的模仿或致敬的成分降低，「一旦攻擊模式在台灣生根，這是最危險的。」
戴伸峰說，此件的攻擊成本看似大費周章，但是當人們的實際生活遭到邊緣化，無法取得關注的個案，犯罪成了最廉價搏得眼球的事。因此，這次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。
民眾該用什麼心態面對重大攻擊事件？
戴伸峰也示警，在犯罪學理的角度，需提醒民眾，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩周內產生漣漪現象，但這次的犯罪執行手法高度縝密，相同或是類似的方法應不易再現。加上張文已經身亡，實際的犯罪動機石沉大海，如鄭捷的英雄主義已不易發生。
最後，對於民眾該怎麼面對？戴伸峰建議，不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補，了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」；不害怕討論與分享，討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持；另外，要逐步信任社會。他強調，犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」，期待各界找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。
更多鏡週刊報導
「社會安全網」只剩警察獨撐？北捷殺人案挨批「沒用」 基層心寒炸鍋：專業正被雜務磨耗
模仿張文網嗆「台中新光三越」目標50人 IP位址曝光警方已鎖定
張文丟完煙霧彈「裝路人」 快跑混進人群！網友嚇壞：近在咫尺
其他人也在看
守護《憲訴法》！國民黨將對5位大法官提譴責案、告發最重7年罪刑
憲法法庭昨判決《憲訴法》修正案違憲，國民黨今（20）日表示，將於立院院會提案，對5位枉法裁判的大法官提出譴責、並宣告判決無效；也將在下周一向北院、北檢告發這5位大法官濫權瀆職、涉嫌觸犯《刑法》枉法裁判罪。中天新聞網 ・ 2 小時前 ・ 218
張文異常冷靜！北車砍完人回商旅換裝 再背「土製炸彈長刀」衝中山商圈
台北市於昨（19）日發生震驚全台的隨機攻擊事件，27歲嫌犯張文的行兇過程逐漸曝光。根據監視器畫面顯示，張文在台北車站犯下隨機砍人案後，並未立刻逃逸，而是冷靜地步行返回中山站附近的商旅，換裝並攜帶長刀及自製煙霧彈再次上街，釀成至少4死9傷的慘劇。中天新聞網 ・ 16 小時前 ・ 67
張文衝中山站攻擊！第一刀朝無辜騎士狂砍 他染血撐到轉角才倒下
昨（19日）傍晚到晚間，台北車站M7出口，遭27歲嫌犯張文丟擲煙霧彈；約1個小時過後，張文又徒步到捷運中山站，先是丟擲煙霧彈，瘋狂揮舞30公分長刀，接著又衝進誠品南西店釀多人傷亡，最終張文墜樓身亡。而整起事件，包括張文在內，共造成4死11傷悲劇。其中，一名騎士在中山站附近停等紅燈時，遭張文持刀攻擊，騎士雖受傷仍堅持騎車到轉角，最後連人帶車倒地，因頸脖中刀不治。三立新聞網 setn.com ・ 9 小時前 ・ 19
台北車站血案奪2命！57歲男見義勇為不治 主播舒夢蘭震驚發聲「我們世界怎麼了」
台北車站今（19日）發生重大攻擊事件，一名男子在站內施放煙霧彈並持刀攻擊民眾，造成7人受傷、2人死亡，其中1名57歲男子挺身制止卻不幸罹難；事件震撼社會，東森主播舒夢蘭也表達不敢置信，驚呼「每天都出入的北捷台北車站」。警方說明，27歲張姓嫌犯於台北車站犯案後逃往南西誠品一帶，再度製造混亂，隨後自高樓自由時報 ・ 20 小時前 ・ 131
北捷丟煙霧彈砍人！恐攻男身分曝 27歲桃園通緝犯
男子今晚涉嫌在台北車站和捷運中山站丟煙霧彈、揮刀砍人恐怖，警方查出身分，是目前因妨害兵役通緝中的27歲男子張文。張文遷移戶籍未申報，應於2024年11月25日報到的教育召集令無法送達，涉犯妨害兵役治罪條例罪嫌，今年7月11日經桃園地檢署發布通緝。自由時報 ・ 21 小時前 ・ 79
北車煙霧彈攻擊細節曝！嫌犯自己戴防毒面具 2人急送醫
今（19）日晚間，台北車站發生攻擊事件，板南線台北車站M7出口B1通道驚傳遭不明人士連續丟擲煙霧彈，嫌犯帶著防毒面具、帶刀逃逸，一名年約40歲的男子疑似要上前阻止遭到攻擊，男子當場倒地、失去呼吸心跳（OHCA）。更多現場細節曝光，該名嫌犯疑似拿著30公分的長刀，自己戴著防毒面具，拉著黑色推車，不斷拿煙霧彈出來丟擲。三立新聞網 setn.com ・ 23 小時前 ・ 18
獨/張文聲東擊西？哈雷機車遭焚毀 車主用餐又遇無差別攻擊
昨日（19日）台北發生無差別攻擊案，嫌犯張文先後在中山區林森北路三處縱火，並於誠品南西店進行無差別攻擊。其中一名哈雷機車車主王先生成為首波受害者，他的愛車遭到焚毀，事後警方初步研判，張文疑似透過縱火聲東擊西，將警消力量引開後再犯下攻擊案件。中天新聞網 ・ 5 小時前 ・ 4
點名檢察官林俊言「先射箭再畫靶」 黃景茂自認遭拷問：我很委屈
台北地院審理京華城容積率等弊案，辯論程序今進入第5天。前都發局長黃景茂出庭為自己無罪答辯時，將砲口對準承辦檢察官林俊言，指控對方誤信證人說法、在約談過程中多次逼問認罪，甚至形容整段偵訊形同「拷問」、是「先射箭再畫靶」，強調自己遭不當追訴、深感委屈。自由時報 ・ 1 天前 ・ 16
白手套、派出所副所長遭聲押！鍾文智潛逃案擴大 警界護航黑幕曝光
台北市警界爆發重大風紀案，涉嫌替炒股大戶鍾文智護航潛逃的「白手套」遭聲押，案情持續擴大。台北地檢署追查發現，鍾文智在依法須定期向派出所報到期間，人實際不在國內，卻仍出現完整簽名紀錄，背後疑有官警與中間人協助偽造，檢方昨指揮搜索約談，並對鍾文智司機葉仲清、時任福德派出所副所長李俊良聲請羈押。鏡週刊Mirror Media ・ 1 天前 ・ 44
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈
快訊／台北才傳恐攻 高雄小港驚見信號彈EBC東森新聞 ・ 8 小時前 ・ 16
張文犯案時序全曝光！警政署長揭「計劃性」隨機傷人：曾問怎到誠品頂樓拍聖誕燈
[Newtalk新聞] 台北捷運昨發生隨機傷人事件，含嫌犯張文共釀4死11傷。對此，警政署長張榮興今（20）日報告案情時序，並初步排除有共犯。他也說，這是有計劃性的隨機傷人案件，嫌犯從12月16日開始，就在大同、中山區騎機車活動，並曾經於18日到南西誠品詢問，要如何到頂樓拍攝耶誕燈造景，但遭到拒絕，嫌犯就是依照計畫進行犯罪行為。 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死11傷，震驚社會。27歲嫌犯張文先在北車M7出口丟擲煙霧彈，隨後持長刀砍殺路人，接著步行潛往中山站及誠品南西百貨，繼續隨機攻擊並闖入誠品南西百貨，最後在警方圍捕之下墜樓身亡。 總統賴清德今赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告，包括行政院長卓榮泰、國安會秘書長吳釗燮、國安局長蔡明彥、警政署長張榮興、台北市長蔣萬安、內政部長劉世芳、交通部長陳世凱、法務部長鄭銘謙、行政院秘書長張惇涵等人與會。 賴清德赴內政部警政署聽取「1219北市隨機襲擊事件」專案進度報告。 圖：高逸帆／攝 張榮興說明，該案件從19日15時40分至18時50分是一連串犯罪行為。他依序指，15時40分至15時54新頭殼 ・ 5 小時前 ・ 25
3副所長涉鮑魚大亨潛逃案 北檢意外上演全武行
社會中心／莊立誠 陳奎宏 台北報導持續來關心，連一鮑魚前老闆鍾文智棄保潛逃案，懷疑有派出所警官涉偽造簽名，幫鍾文智定期報到。檢警約談福德派出所3名時任副所長，其中李俊良遭到聲押，梁思強、古志銘，分別依30萬元交保，並限制住居。古志銘準備離開北檢時，他的小兒子竟然動手拍落媒體的攝影器材，上演火爆場面。信義分局福德派出所副所長古志銘，身穿黑色外套，戴著口罩，快步準備離開北檢。穿著白色背心的男子，緊跟在側，沒想到下一秒只見這名男子，先是伸出右手，拍落媒體的攝影器材，接著上前跟記者發生肢體衝突。一旁員警趕緊上前，把人架開。而事後，他的身分也被起底，原來他就是副所長古志銘的小兒子，攝影記者不滿對方離譜行徑，事後提告妨害自由跟毀損，疑似經常惹事，古志銘似乎也拿兒子的脾氣沒辦法，外傳古志銘背景不容小覷，姊夫甚至還是台北市三線一星高階警官。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）民視記者莊立誠﹔「鍾文智每週必須有三次，來到位在信義區的派出所進行報到，不過卻有警員涉嫌偽造簽名，替他爭取逃亡時間。」"鮑魚大亨"鍾文智，炒作股票獲利驚人，判刑超過30年定讞，沒想到他竟然在防逃機制，還沒來得及啟動前，就消失地無影無蹤。調查局發現，2021年至2023年間，鍾文智明明人就在外地，卻出現簽到記錄，懷疑有員警偽造簽名，予以掩護。鍾文智甚至還在信義分局福德派出所附近，租用"私人會所"，提供三名副所長作為休息、打牌使用。其中，涉嫌貪汙罪的時任副所長古志銘，以30萬元交保，準備離開北檢時，他的小兒子，為了阻擋媒體拍攝，竟然和記者大打出手，現場一度混亂。信義警分局分局長李憲蒼表示，鍾文智棄保潛逃這個案件，後來我們有去調閱相關簽到的紀錄，發現這個筆跡有不一樣的部分，所以說我們就進入一個要調查。北市信義區多名員警，涉嫌協助"鮑魚大亨"鍾文智潛逃。（圖／民視新聞）身為人民保母，卻疑似收受賄賂，協助潛逃，檢警擴大調查，釐清案件始末。原文出處：鮑魚大亨潛逃案三副所長1聲押2交保 副座小兒子阻媒體上演全武行 更多民視新聞報導逾千萬不明金流！涉助鍾文智偽造簽名潛逃 派出所副所長遭聲押禁見高雄77歲老婦「誤踩油門」撞死補教師 10萬元交保23歲女遭酒駕撞死！好友見車禍畫面崩潰：那件衣服是我送她的民視影音 ・ 1 天前 ・ 4
男稱「竹聯幫」赴服務處長按喇叭 江和樹報警提告｜#鏡新聞
台中一名李姓男子，今天(12/18)上午，騎車到市議員江和樹的服務處前，長按喇叭，他自稱是竹聯幫，指控江和樹指使小弟到店家鬧事，服務處人員立刻報警，但這名男子完全無視公權力，在警方面前仍持續咆哮，江和樹當下決定提告，沒想到警方卻讓這名男子騎車離開，讓他非常傻眼。鏡新聞 ・ 1 天前 ・ 發起對話
獨家／北捷殺人早有預謀！ 張文案發前「火燒租屋處」｜#鏡新聞
27歲的張姓嫌犯，在丟擲煙霧彈後，持刀隨機殺人，隨後畏罪墜樓身亡，警方調查，張姓嫌犯原先住在桃園，今年1月才搬到台北中正區租屋，令人不寒而慄的是，張姓嫌犯在案發前還刻意縱火燒租屋處，疑似要轉移警消的注意力，後來才前往北車犯案，顯示很有可能是預謀犯案。鏡新聞 ・ 17 小時前 ・ 1
台中1萬2債務談判變街頭血鬥！ 20歲青年遭誤撞成植物人
事件發生當晚，曾男與L男（債務人賴男委託的友人）相約在大雅夜市進行談判，雙方共計18人到場，曾男一方準備多種兇器，包括西瓜刀、棍棒與角棍，打算伺機攻擊對方，劉男在現場看到一輛駛來的轎車時，誤認其中的乘客為對方人馬，便開車猛撞楊男與同伴廖男，楊男當場重度昏迷，...CTWANT ・ 6 小時前 ・ 發起對話
北車、中山站隨機攻擊案第4死！ 37歲王男22時13分搶救不治
27歲嫌犯張文在台北市鬧區投擲煙霧彈，並以利刃傷人。新光醫院收治37歲王姓男子，歷經數小時搶救，院方輸血並準備葉克膜待命，仍於22時13分搶救無效過世。目前死者累積4名，包括犯嫌張文本人、台大醫院收治的57歲余姓男子、馬偕醫院收治的37歲蕭姓男子，與新光醫院收治的王姓男子。聯合新聞網 ・ 18 小時前 ・ 433
(影)北捷善導寺站外驚傳隨機攻擊！ 失控男子逼近女路人、攔車猛踹
[Newtalk新聞] 台北車站及捷運中山站周遭19日發生嚴重隨機傷人事件，含嫌犯共釀4死9傷，震驚社會。北捷善導寺捷運站附近當晚也傳出隨機攻擊事件，一名男子在捷運站外的路口大鬧，不但隨機接近路人意圖攻擊，更是跑上大馬路隨機攔車猛踹，脫序的行為引起圍觀。事件發生後，警方已火速到場將人壓制。 民眾在捷運善導寺車站外直擊這起街頭攻擊案，Threads多段影片可見，1名身穿灰色襯衫的男子先是跪在地上，之後又突然對路人咆嘯，瞪大雙眼直直往一旁不認識的2名女子走去，嚇得2人火速跑開，接著則闖紅燈在大馬路上隨機攔車、踹車，一名穿白裙的女子不斷攔阻，還被甩在地上，場面相當失控。員警到場後，男子還甩手打員警臉、踹警車，最後被上銬、壓制。 據影片拍攝者表示，事發時間為晚間8點55分，不斷攔阻男子的女伴正是她的女友，至於詳細案發原因為何，仍有待相關單位進一步釐清。針對此案，中正一分局說明，忠孝東路派出所於19日晚間8點59分接獲民眾報案，指稱忠孝東路與紹興北街東北角有酒醉男子於路上攻擊路人並破壞他人汽、機車， 中正一分局指出，員警趕赴現場後，發現男子明顯酒醉、情緒失控，確有攻擊路人及車輛之行為，一旁女性友新頭殼 ・ 11 小時前 ・ 2
健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗
社會中心／馬聖傑、董子誠 台北報導健身教練，愛上自己的學員，竟然吃醋毆人！事發台北信義區昨天（週四）凌晨三點多，涉嫌毆人的羅姓教練，當天看到自己的女學生，與其他男生走在一起，他心生醋意，將女學生拖走想強行帶回家！女生反抗卻遭暴打！同行友人上前勸阻也挨揍，警方最後一共出動8名警力，才成功將人壓制。員警vs.嫌犯：「喂你好了喂欸，你真的不要鬧了，你不要我們來硬的，你要怎麼硬，給我閉嘴啦，你想要被管束，回派出所是不是，不要不要不要，我們會把他壓著。」穿著白衣身材壯碩的男子，遭警方包圍了還不斷嗆聲！不管身旁的友人怎麼阻止，他都不聽勸，繼續挑釁。員警：「喂喂喂。」都要被上銬了，還繼續掙扎，期間還不斷向人嗆聲，壯碩的身材員警根本快攔不住，呼叫支援警力到場，一共8名員警將他壓制在地。員警：「管束把他管束。」員警七手八腳，好不容易才成功控制男子！受害人：「這個男的是怎麼一回事啊。」健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗。（圖／民視新聞）站在一旁拍攝的人也看傻眼！因為不久前他們就是被這名男子攻擊！同行的女大生，被這名男子暴打，時間長達一分鐘！被害人王先生：「他突然暴衝上來，然後他就往我後腦杓打一拳，直接衝過去警車那邊，叫警察說剛剛有個人要打我，他在我離開的期間，就去扁那個女生，把別人壓在地板上，然後往她頭打一拳，整個場面很火爆，他就是一看到我就先扁我，就是他朋友把他拉住，他一直在揮他朋友。」動手毆打人的，就是這名，在台北擔任私人健身教練的羅姓男子，他18號凌晨，在信義區喝的爛醉，剛好巧遇自己的學生，羅姓男子早就對這名蘇姓女子有好感，不滿她跟其他男生走在一起，強行將她拖到旁邊，試圖要帶她回家，蘇姓女子反抗卻遭暴打！雙方人馬上前阻止也挨揍，最終形成一打五局面。健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗。（圖／民視新聞）被害人王先生：「女生說因為當天，他（教練）要帶她回家，但那女生說不要，然後因為他看到我站在她旁邊，所以他就整個惱羞，然後就衝過來要揍我，她就說他（教練）一直想把她帶回家，我覺得他打她就好打我幹嘛。」教練愛上自己的學生，愛不到就暴力相向！兩人下次再相見，恐怕不是在健身房，得先跑法院對簿公堂。原文出處：健身教練愛上女學生！ 喝酒碰上吃醋動粗 更多民視新聞報導護航信義分局副所長爹！阿志頭兒動手肉搏畫面曝京華城案言詞辯論！柯文哲穿北市LOGO外套赴北院 畫面曝光約女學員遭拒打翻醋醰！健身教練當街失控打人 遭警壓制移送民視影音 ・ 1 天前 ・ 發起對話
《憲訴法》遭判違憲 國民黨團預告下週一告發大法官濫權瀆職
立法院於去年12月20日三讀通過《憲法訴訟法》部分條文修正案，明定大法官人數未達15人時，總統應於2個月內補足提名，並規範參與評議的大法官人數不得低於10人，作成違憲宣告時，同意違憲的大法官人數不得低於9人。然而，憲法法庭日前作出114年憲判字第1號判決，認定相關修法...CTWANT ・ 3 小時前 ・ 6
憲法法庭判憲訴法修法違憲 3大法官提異議 (圖)
憲法法庭19日判決憲法訴訟法修法違憲失效，但大法官蔡宗珍、楊惠欽及朱富美共同提公開法律意見書，指憲法法庭未依法組成，自始不具審判權，由5名大法官作成的判決應為無效。圖為3名大法官的公開法律意見書。中央社 ・ 1 天前 ・ 1