北車隨機殺人震驚全台 專家示警：攻擊模式恐生根…防2週內現漣漪效應

捷運台北車站、中山站傳出駭人隨機攻擊案件，嫌犯張文殺人造成3死11傷，再畏罪輕生宣告不治，引發社會恐慌。中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰今（20日）分析指出，從張文犯罪模式來看，執行程度和過去鄭捷案相比更加成熟，意味隨機殺人的攻擊模式生根可能性大增，「這是最危險的」。他也示警，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩週內產生漣漪現象。

專家分析為什麼張文犯罪手法比過去成熟？

針對再傳捷運隨機殺人案件，中正大學犯罪防治學系教授戴伸峰在臉書粉專「戴伸峰的犯罪心理解密」發文表示，昨晚北車隨機殺人案事件發生後，有許多民眾找出他先前提出的「2026犯罪預測」，其中「無連結型邪惡動機犯罪」以及「無差別攻擊犯罪」，都準確地與這一次的連續攻擊事件相呼應，讓他心中真的矛盾又震撼。

戴伸峰根據觀察寫道，此次的犯罪執行成熟度上升，無論是從攻擊道具的多樣化、斷點設定、換裝、逃亡墜樓路線等，幾乎一氣呵成，若與過去2014年鄭捷案，以及2024年中捷隨機砍人案相比，此案的犯罪執行程度都更加成熟。

隨機殺人後續造成最危險的情況是什麼？

「這代表隨機殺人的攻擊模式在台灣生根的可能性大增。」戴伸峰表示，先前的鄭捷案，是對於日本秋葉原案的模仿、中捷隨機殺人案是對鄭捷案的模仿，但此案對於先前案件的模仿或致敬的成分降低，「一旦攻擊模式在台灣生根，這是最危險的。」

戴伸峰說，此件的攻擊成本看似大費周章，但是當人們的實際生活遭到邊緣化，無法取得關注的個案，犯罪成了最廉價搏得眼球的事。因此，這次犯罪的設定初始可能緣於此種扭曲的犯罪成本評估。

民眾該用什麼心態面對重大攻擊事件？

戴伸峰也示警，在犯罪學理的角度，需提醒民眾，以「犯罪模仿效應」分析，恐在兩周內產生漣漪現象，但這次的犯罪執行手法高度縝密，相同或是類似的方法應不易再現。加上張文已經身亡，實際的犯罪動機石沉大海，如鄭捷的英雄主義已不易發生。

最後，對於民眾該怎麼面對？戴伸峰建議，不要過度壓抑好奇心，適度接收資訊，但是避免不停溫習、腦補，了解事件資訊讓我們能重新拿回「可控感」；不害怕討論與分享，討論案情看法、與他人分享情緒，穩定找到社會支持；另外，要逐步信任社會。他強調，犯罪真的不是「遍地開花」、不是「家常便飯」，期待各界找到修復社會信任的方法，修復自己與社會人際受到的傷害。

