北車隨機殺人…張文哥獻花「手寫信」致敬余媽媽 余家人反應曝

社會中心／綜合報導

疑似張文的哥哥在北捷獻花。（圖／三立新聞）

27歲的張文，19日在台北捷運、中山站商圈隨機攻擊，首位遇害的余家昶義舉讓全台感佩，有網友昨日在北捷的花海中發現疑似張文的哥哥親筆信，寫下對余媽媽感謝與敬意。對於這封信的內心，余媽媽今日不在家，鄰居則說沒聽到余家對此有什麼看法。

北捷的追思牆旁，悼念余家昶的花束一束接著一束，有民眾在花海中發現疑似張文哥哥的獻花，並附上兩張小卡，密密麻麻寫了心裡話。

疑似張文哥哥「親筆信」。（圖／翻攝畫面）

「家家有本難念的經，除了家庭教育之外，踏出了家門還需面對這險惡的社會，諸如求學時期的霸凌、軍旅生活的霸凌……」疑對弟弟生前的遭遇吐露無奈。

親筆信最後以「張嫌哥哥」自稱。（圖／三立新聞）

此外，張文哥哥信中感謝余家昶的媽媽，將英雄余家昶先生帶來世上，給這混亂的社會帶來一絲正義與善良，並再次感謝余媽媽大愛與包容。最後署名他刻意不寫弟弟名字，改以「張嫌兄長」自稱，且全文隻字未提到張文。

根據《聯合新聞網》報導，鄰居表示今天早上到中午都沒看見余媽媽屋裡亮燈，應該外出，這幾天都有親友來慰問致意，也沒聽到余家對此有什麼看法。

