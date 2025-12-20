北車隨機犯案後 國道公路警察局拉高服務區警戒層級

服務區安全不打烊 國道警日夜提升巡邏偵蒐。

（觀傳媒桃竹苗新聞)【記者曾平/桃園報導】針對昨（19）日北車及捷運中山站發生的隨機傷人事件，國道公路警察局長顏旺盛高度重視，除第一時間啟動強化勤務外，今（20）日仍持續提高警戒，全面加強國道全線 1088.3 公里內 15 處服務區與 5 處休息站的維安作為。

國道警除擴大巡邏範圍與頻率，提高見警率，也與服務區管理單位保持密切聯繫，提升整體防護層級。同時運用 AI 車牌辨識設備巡查，快速掌握可疑人、車及異常行為。

對於在服務區徘徊、舉止異常或疑似攜帶可疑物品者，員警將主動關懷並依法盤查；若有民眾求助，也會立即派員處理，展現維護公共安全與用路秩序的決心。(圖/警方提供)