北車隨機砍人案憾全台 賴清德盼以此為鑑：中央地方共同檢討改進

對於上週五北車發生隨機襲擊事件，賴清德表示，希望中央跟地方以此事件為鑑。（資料照片／總統府提供）

總統府今天（23日）舉行「全社會防衛韌性委員會第6次委員會議」，由總統賴清德親自主持。對於上週五北車發生隨機襲擊事件，賴清德表示，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現台灣團結的精神，共同檢討改進並建立制度，持續提升應變能力。

總統賴清德開場致詞時表示，今年台灣接連遭遇幾次重大天然災害，造成民眾傷亡、基礎設施損毀，然而，大家也看到國人堅毅不屈的精神，不論是救災人員或軍方的立即投入、中央政府的迅速應變、工程人員的徹夜搶修、或是民間團體的踴躍支援，還有來自全國各地、各行各業「救災超人」的協助，這些不僅彰顯了台灣人團結互助的精神，也真正展現「全社會防衛韌性」的力量，「台灣精神，就是團結精神」。

賴清德提到，上週五發生的北市隨機襲擊事件震驚台灣社會，也造成嚴重傷亡，事發後不論是中央、地方政府或醫療體系都積極應變，守護人民安全是政府最基本的責任，希望以此事件為鑑，中央和地方也能展現台灣團結的精神，共同檢討改進並建立制度，持續提升應變能力，能夠快速因應危機，一起守護人民安全。

賴清德接著說，中國對台灣、對印太區域的威脅持續加劇，企圖把「民主台灣」變成「中國台灣」，這是對國家主權和國家安全的嚴重威脅，更是對全球民主自由陣營的公然挑釁。上個月他提出兩大守護民主台灣國家安全行動方案，也宣布政府將提出為期8年、總經費1.25兆元的國防特別預算，希望台灣全力發展國防產業、全面強化國防力量，向世界展現守護國家、維持現狀的堅定決心。

賴清德強調，防衛韌性不只是軍事上有所準備，社會制度有所強化、基礎建設有所提升，更重要的是全民意識的培養，「有準備，更安全」，因此，政府今年出版了《台灣全民安全指引》，並且廣為發放，就是要提供民眾面對各種挑戰的行動準則，也提醒民眾要做好各項準備提升應變能力，並且鼓勵積極參與民防工作，強化台灣因應挑戰的韌性。

隨後，總統聽取「2025年度五大主軸執行成果報告」、「從馬太鞍溪堰塞湖救災實例看韌性精進作為」等簡報，並就報告事項與韌性共識工作訪研討成果，與委員們進行意見交流。



