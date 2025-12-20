北車隨機砍人案！精神科名醫示警：失守的是哪一道防線？

台北車站及捷運中山站發生丟擲煙霧彈、持刀隨機殺人重大治安事件，行政院長卓榮泰下令求警政署，目前全國各地鐵、公路、捷運、航空站重要地點維持高度戒備 ，在台北車站20日警方持長槍戒備。（趙雙傑攝）

台北捷運19日發生隨機砍人釀成4死多人重傷慘劇，身為精神科醫師的台中維新醫院院長許景琦20日表示，這是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。社會真正失守的是哪一道防線？是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線。

許景琦指出，社會輿論急於知道或自行歸類「是不是精神問題？」此案不論是動機或原因都不宜過於簡化。張男與家人失聯兩年且獨居，缺乏穩定社會互動，加上短時間內出現縱火、攻擊與輕生等強度的行為序列，顯示他長期脫離可支持、可修復的社會關係網絡。

廣告 廣告

台北捷運19日發生隨機砍人事件，身為精神科醫師的台中維新醫院院長許景琦20日直言，社會真正失守的是哪一道防線？是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線。（維新醫院提供）

許景琦指出，這不是一場毫無預兆的「突然發瘋」，而是一段長期失聯、社會斷裂與心理狀態逐步失序後，最終在都市公共空間引爆，由社會全體承受的悲劇。

許景琦進一步說明，精神醫學中，更關注的是「風險軌跡」，而非單一診斷名稱。無差別攻擊陌生人，往往不是出於清楚的仇恨對象，而是源自對整個世界的瓦解感與失控感，當一個人長期活在孤立之中，現實感逐漸崩解，行為也可能走向極端。真正令人不安，高風險的孤立者，如何在長達數年的時間裡，完全沒有被任何制度、任何關係網絡接住。

許景琦表示，現行制度下，成年人一旦與家庭斷裂，只要未明確觸法，社會幾乎無從介入；精神醫療仍高度被動，仰賴個案自行求助，卻忽略最危險的族群，往往正是缺乏病識感、也沒有能力求助的人。而警政、消防、社福與醫療系統中所各自掌握的零碎訊號，缺乏有效的整合與轉介機制。

因此，防範下一起事件的關鍵，並不在於製造恐慌、擴大監控，或將精神疾病簡化為暴力的代名詞，而在於是否願意建立一張真正能運作的公共心理健康防線，那是一張能夠提早辨識高風險孤立者、能夠主動外展關懷、也能在公共場域中及早應變的網絡。

許景琦強調，在這樣的時刻也肩負關鍵責任，全案引起的關注，媒體瘋狂聚焦加害者、反覆描繪手法與過程種種細節，可能無意中放大模仿效應；相反的，將焦點放在受害者、修復行動與制度反思，才能真正有助於社會學習與前進的方向。

許景琦表示，悲劇已然發生，但要追問的不只是這個社會到底怎麼了？而且要如何去修補那道早已破裂、卻一直被忽略的防線？他舉例自己曾收治在中捷揮掃木刀的病患，目前已出院且正常生活，可見關心、耐心，細心的精準治療，是杜絕人格缺失的病患傷害社會的最好方法。

★中時新聞網關心您：如果您覺得痛苦、似乎沒有出路，您並不孤單；勇敢求救並非弱者，您的痛苦有人願意傾聽。請撥打1995、1925或張老師專線：1980。

更多中時新聞網報導

李玉璽娶大6歲許允樂甜曬婚紗照

專家籲帶狀疱疹疫苗納公費

孫協志《一級棒》任大來賓全場嗨到爆