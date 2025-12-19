北車隨機砍人案 部分民眾回報「新聞不能看」：北部發生什麼事？

社會中心／綜合報導

台北車站一帶爆發砍人案，嫌犯北捷中山站外的馬路上丟擲煙霧彈。（圖／翻攝畫面）

今（19）日台北車站、捷運中山站爆發隨機砍人事件，一名男子頭戴防毒面具，不明原因丟擲多顆煙霧彈，並持刀衝入人群中亂砍。事件引發眾人關注，網路上不少民眾想看新聞了解現況，其中部分人回報，網路斷斷續續、新聞無法看，感到一頭霧水「北部發生什麼事？」也有人表示，新聞是正常的，並回報最新進度，如嫌犯已死亡等。

捷運台北車站及中山站接連發生攻擊事件，19日傍晚5時24分，1名頭戴鴨舌帽及防毒面罩的男子，行經台北捷運板南線台北車站M7出口B1通道時，不但手持30公分的長刀，還對著四周丟擲4顆煙霧彈，1名57歲的余姓民眾上前制止，反遭歹徒砍傷倒地，如今已死亡。

事件引發眾多人關注，社群上有部分網友提出，想看新聞但網路似乎出問題，例如連線聲音小、沒聲音，或是社群、新聞APP沒辦法看，「網路還在斷斷續續」，自己一頭霧水「可以告訴網路不穩的我，北部發生什麼事？」

不過，也有人表示新聞是正常的，「嫌犯據聞是27歲的妨害兵役通緝犯」、「大家請勿驚慌、勿轉傳未證實消息」、「希望傷者都能康復」、「請大家注意安全、留意周遭狀況，如有發現可疑人士，務必保持冷靜」。

