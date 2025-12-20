北車隨機砍人案1傷者「染愛滋」 羅一鈞：遭血液噴濺、凶器劃傷民眾經評估「72小時內需投藥」

衛福部長石崇良今天（20日）證實，本次北捷隨機傷人事件中，其中1名傷患為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者。（圖／鏡新聞提供）

台北火車站、捷運中山站昨發生一起隨機襲擊案，27歲張姓男子不僅丟擲煙霧彈，更持刀攻擊路人，釀4死19傷。而衛福部長石崇良今天（20日）下午證實，其中1名傷患為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者，後續其他遭血液噴濺或遭凶器劃傷民眾可能受影響，疾管署已立即成立諮詢和公費投藥專案。

衛福部今天下午2點時30分緊急召開記者會，石崇良在會中證實，本次北捷隨機傷人事件中，其中1名傷患為已通報並服藥穩定控制的HIV（愛滋病）感染者。

石崇良說，考量事件中，可能有其他民眾因兇器或現場血液噴濺，導致血液暴露於傷口或黏膜，衛福部已責成疾管署成立「暴露後諮詢與公費預防性投藥（PEP）」專案，並與台北市政府衛生局共同協助受影響民眾。

疾管署長羅一鈞進一步說明，事件發生時如有正在誠品生活南西店的民眾且遭砍傷或有血液暴觸到傷口或黏膜（如眼睛）而尚未就醫者，請撥24小時全年無休1922防疫專線，將由專人協助轉介感染專科醫師，評估是否進行預防性投藥。

羅一鈞表示，如經評估確認後需要投藥，將及時轉介至醫院急診或門診於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

針對該名住院傷患，羅一鈞提到，北市衛生局已請收治醫院評估暴露風險，如經評估確認後需要投藥，亦將以此公費專案於暴露後72小時內完成投藥，以降低感染風險。

羅一鈞提醒，因血液暴觸感染HIV機率極低，估計可能低於萬分之一，預防投藥安全有效，投藥完成後可再降低感染機率至0，請受影響民眾毋須過度擔心，也請社會勿肉搜傷者以免增加心理調適壓力。



