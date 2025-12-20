北車隨機砍人！星巴克降鐵捲門保護顧客、送暖茶安撫 網讚：很棒的SOP

[FTNN新聞網]實習記者鄭巧薰／綜合報導

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日晚間發生隨機砍人案，兇嫌張文先是在北車M8出口丟擲煙霧彈，並手持長刀隨機攻擊路人，現場不但煙霧瀰漫且伴隨刺鼻惡臭。而就在案發現場旁邊的星巴克見狀後，在第一時間拉下鐵捲門，讓顧客安全在店內躲避，阻止傷亡擴大，並安撫客人送上一杯茶，讓網友大讚。

捷運台北車站及中山商圈昨（19）日晚間發生隨機砍人案，兇嫌張文先是在北車M8出口丟擲煙霧彈，並手持長刀隨機攻擊路人，現場不但煙霧瀰漫且伴隨刺鼻惡臭。（圖／網友@asd891031授權）

有網友在Threads上分享，星巴克店員在發現兇嫌在店外丟擲煙霧彈時，就立即拉下鐵捲門，在當時捷運站大亂的情況下，不少網友也稱讚「星巴克很棒！警覺性很高」。後續為了安撫客人情緒，星巴克也安排店員送給現場每個人一杯茶，被許多網友大讚：「很棒的SOP」。

廣告 廣告

對於星巴克應對的SOP，眾多網友表示，「還好他沒有進去星巴克，如果他選擇衝進去，這樣就完蛋了」、「店員真的都有認真受訓！」、「真的要表揚，保護了客人」，不過也有網友表示，「那個是捷運站的機制，每個捷運站都有，因為鐵捲門防火，還好在那邊上過班有演練過」、「在家樂福上班的員工也是常常訓練緊急狀況應變跟火警應變，ㄧ樣都統一旗下的體系」。



更多FTNN新聞網報導

北車、中山隨機殺人第3死！ 37歲男騎士頸部撕裂傷「搶救不治」

27歲通緝男北車、中山隨機攻擊！ 犯案正面照曝光

北車、中山丟擲煙霧彈、隨機砍人 27歲逃兵通緝犯張文犯後墜樓宣告不治

